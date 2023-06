Trofeo Enduro KTM 2023: quasi 300 piloti impegnati nella tappa di San Marino

Nuovo confronto per i protagonisti del Trofeo Enduro KTM 2023 a San Marino, successivo alla doppia tappa svolta a Spoleto. La terza prova, curata dal Motoclub Titano della Repubblica di San Marino, è stata affrontata da quasi 300 partecipanti.

La gara

Il successo nell’assoluta è stato conquistato ancora da Giuseppe Arangio Febbo e online sono state riportate anche le classifiche per classe, come segue:

Giuseppe Arangio Febbo (Top Class);

Giovanni Lippolis (125);

Ruggero Vagni (250 2T);

Maurilio Vernuccio (300);

Mirko Milani (250 4T);

Francesco Ferri (450);

Luca Loss (Veteran 2T);

Loris Bresolin (Veteran 4T);

Gerardina Calandra (Femminile).

Sette successi sulle 9 classi sono stati conquistati da piloti con moto equipaggiate con gomme Metzeler. L’area del paddock è stata vivacizzata dai punti dei diversi partner KTM e anche dalla presenza dei nuovi esemplari EXC standard e SIX DAYS per il 2024, introdotti alla stampa nazionale in occasione dell’appuntamento nella giornata di venerdì.

Le precedenti piogge hanno comunque lasciato qualche cicatrice in vista dell’appuntamento, il giro record da oltre 80 km previsto inizialmente è stato modificato per una serie di smottamenti, anche se il confronto è avvenuto regolarmente grazie al lavoro dell’organizzazione e data una serie di percorsi alternativi. Anche le modifiche richieste dal track inspector Giovanni Sala, dopo le altre piogge nei giorni precedenti, sono state superate grazie al buon clima che ha asciugato il percorso.

Sabato sera c’è stato il prologo cronometrato in stile motocross con la prova speciale della domenica nel tracciato della Baldasserona, rimaneggiato in alcuni salti per poter essere affrontato da tutti i partecipanti. Uno spettacolo composto da 13 batterie che si è protratto dalle ore 16:30 fino alle 19:30. Dopo la partenza ai cancelli e la ricognizione, tre giri di gara per tutti, considerando le somma dei tempi di ciascun giro sommata ai tempi della giornata di domenica con la sfida tradizionale di Enduro su due tornate. Secondo il regolamento, un secondo giro più corto per le classi Iron, Super Iron, Vintage, Revival, Bicilindrica e Freeride. Previsti due controlli orari, il primo a un’ora e 30 minuti giungendo a Villagrande di Montecopiolo, quindi il successivo dopo un’ora e 40 minuti. Presenti nel primo settore i due Cross Test fettucciati, il primo nel citato crossodromo, il secondo più tecnico in una zona vicina con diverse contropendenze. L’Enduro Test è stato programmato nel secondo settore con la prova di Enduro tecnica.

Dopo la pausa estiva, il Trofeo Enduro KTM ripartirà nel fine settimana del 10 settembre nella Val Bormida tra Piemonte e Liguria, da Cairo Montenotte (SV).