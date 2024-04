Suzuki V-Strom Day 2024: appuntamento il 22 giugno a Ponte di Legno

Si avvicina la bella stagione ed anche il tempo di raduni per i motociclisti. Uno è dedicato ai possessori di una Suzuki V-Strom, nella quarta edizione di questo appuntamento. Il giorno dedicato è esattamente tra due mesi, sabato 22 giugno, con partenza e ritorno a Ponte di Legno, tra le curve ed i sentieri di Gavia, Mortirolo e Tonale. Con ristori dedicati ed un pranzo lungo il percorso.

L’itinerario

Verranno percorsi circa 150 chilometri, alternando strade asfaltate, strade bianche e sterrati poco impegnativi. In questo modo, le moto potranno rimanere in configurazione stradale, non saranno richiesti pneumatici specificamente dedicati al fuoristrada né allestimenti particolari e sarà possibile portare con sé il passeggero. L’unico requisito necessario, oltre ad essere in sella ad una Suzuki V-Strom di qualsiasi cilindrata o anno, è quello di indossare un abbigliamento tecnico.

L’iscrizione

L’iscrizione sarà possibile solamente per 100 moto, in modo da garantire la gestione migliore da parte delle guide, e dovrà essere effettuata entro il 14 giugno, attraverso la pagina dedicata all’evento sul sito ufficiale di Suzuki Italia moto. Il costo è pari a 100 euro per il pilota e di 50 euro per l’eventuale passeggero, comprendente light lunch, tre ristori, il kit di partecipazione (zainetto, t-shirt e scaldacollo), tester per ogni gruppo e l’assicurazione infortuni.

Il programma

Il Suzuki V-Strom Day 2024 vedrà il ritrovo a Ponte di Legno (BS) tra le 8.30 e le 9.30, per partire, dopo un veloce briefing, verso il percorso di circa 150 chilometri. Il rientro, sempre a Ponte di Legno (Piazzale Cida), è previsto attorno alle 17.30, per i saluti finali e rientro individuale verso il proprio domicilio.