KTM SX Mini 2024: la nuova gamma per il minicross [FOTO]

Dopo il successo delle sorelle maggiori, arrivano le KTM SX Mini 2024. Una gamma con un pacchetto nuovo, ancora più simili alle moto full-size, dedicate alle esigenze dei giovani piloti e delle loro proporzioni corporee. Tre versioni disponibili, a partire dal prossimo mese di novembre, con un prezzo da € 4.660.

Le caratteristiche

KTM propone così la 50 e la 65 SX 2024, costruite attorno a un nuovo telaio in acciaio, abbinato a un leggero telaietto posteriore realizzato in acciaio rinforzato con fibra di vetro e poliammide. Con la possibilità di regolare sospensioni, telaietto posteriore, sovrastrutture e posizione del manubrio, per adattarsi a piloti di altezze diverse. Inoltre, l’altezza della sella è modificabile tra i 634 e i 682 mm per la KTM 50 SX 2024, e tra i 730 e i 760 mm per la più grande KTM 65 SX 2024.

Entrambi i modelli sono dotati della più recente tecnologia WP Suspension, con forcella a steli rovesciati XACT AER da 35 mm e un nuovo monoammortizzatore XACT totalmente regolabile, per ottenere caratteristiche di smorzamento su tutti i terreni di gara.

Le Factory Edition

Al fianco di questi due modelli, c’è la 50 SX Factory Edition. Una versione premium con elementi di alta gamma, come l’impianto di scarico FMF, la candela di accensione Iridium BRISK FE, la sella Factory arancione ad alta aderenza e cuciture romboidali e le grafiche di ispirazione Red Bull KTM Factory Racing.

Uscita e prezzi

Come dicevamo, la nuova gamma sarà disponibile presso le concessionarie del marchio austriaco da novembre, con un listino di 4.660 euro per la 50 SX, di 5.110 per la 50 SX Factory Edition e di 5.840 euro per la 65 SX.