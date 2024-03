KTM 250 SF-X Adamo Edition: l’esclusiva replica della moto del Campione del mondo [FOTO]

KTM presenta la 250 SX-F Adamo Edition, una replica della moto con la quale quest’anno Andrea Adamo difenderà il titolo mondiale piloti nella classe MX2. Questa speciale versione della 250 SF-X che celebra il successo del pilota siciliano ottenuto nella stagione 2023 sarà realizzata in soli 80 esemplari e sarà commercializzata esclusivamente in Europa.

Look da moto ufficiale

La KTM 250 SX-F Adamo Edition è in tutto e per tutto simile alla moto portata in gara quest’anno da Andrea, con un estetica che ricorda molto in mezzo ufficiale, mentre nella parte frontale spicca una fedele replica dell’iconica “tabella rossa” assegnata al leader del campionato, sulla quale troviamo il numero da garo #80 e la firma del campione.

Telaio alleggerito e paramotore rinforzato

Tecnicamente la moto condivide le principali innovazioni introdotte con la sorella 250 SX-F Factory Edition, a partire dal telaio, 300 grammi più leggero rispetto a quello della moto di serie, dotato di supporti motore aggiornati che ottimizzano la flessibilità longitudinale e torsionale, a vantaggio del comportamento in curva. Grazie al riposizionamento delle masse rotanti all’interno del telaio è stato perfezionato anche il baricentro, migliora trazione e comportamento anti-squat in uscita di curva. La 250 SF-X Adamo Edition è dotata anche di un nuovo paramotore rinforzato in carbonio.

Dotazioni top per divertirsi in sella

A spingere la moto c’è il motore da 250 cm³, che pesa appena 26,1 kg, capace di raggiungere il limite di 14.000 giri/min. Ad esaltare le prestazioni ci sono il silenziatore slip-on Akrapovic in titanio, le sospensioni WP Suspension completamente regolabili, la forcella WP XACT da 48 mm che offre 310 mm di smorzamento graduale e costante, il dispositivo del precarico forcella Factory, la frizione idraulica Brembo, il monoammortizzatore posteriore WP XACT.

L’impianto frenante prevede pinze Brembo con coppia di dischi da 260 mm all’anteriore e 220 mm al posteriore. A completare la dotazione della special edition di KTM ci sono i cerchi neri con mozzi arancioni fresati CNC che montano pneumatici Pirelli Scorpion MX 32 Mid Soft, oltre alla Connectivity Unit Offroad, il sistema che in base alle preferenze del pilota consente di regolare sia il comportamento del motore che la messa a punto della ciclistica tramite l’app KTMconnect.

La KTM 250 SX-F Adamo Edition, della quale non è stato reso noto il prezzo, sarà disponibile in pochissimi esemplari per il mercato italiano a partire dal mese di marzo.