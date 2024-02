KTM 1390 Super Duke R 2024: come è nata la nuova naked [VIDEO]

La KTM 1390 Super Duke R è tornata nella sua versione 2024, con tante novità sia a livello estetico che nella motorizzazione. La naked ora propone forme più muscolose ed un nuovo propulsore da 190 CV, per prestazioni migliori. Ma come nasce una moto di questo genere? La casa austriaca ha prodotto un video emozionale, sul dietro le quinte di questo rinnovato modello.

Il video con Jeremy McWilliams

Questo video porta gli appassionati presso la sede KTM a Mattighofen, dove gli ingegneri spiegano come nasce la 1390 Super Duke R. Tra i protagonisti del video, c’è anche Jeremy McWilliams, ex pilota di MotoGp, riferimento in pista per i tecnici di ricerca e sviluppo del marchio austriaco.

Il pilota irlandese spiega che, nello sviluppo di una nuova moto, non c’è sensore o centralina che possano sostituire l’essere umano, ma al contempo sottolinea quanto sia importante lavorare gomito a gomito con gli ingegneri per trovare il setting migliore, su strada come in pista.

La KTM 1390 Super Duke R

Parlando della nuova KTM 1390 Super Duke R, questo modello acquista un nuovo faro a LED, più leggero di quasi 700 grammi sull’unità precedente, e una linea più muscolosa ed audace, grazie anche ad un nuovo serbatoio da 17,5 litri. Riprogettato anche il posteriore della moto.

Per quanto riguarda il motore, l’iconico LC8 della Super Duke è stato aggiornato per erogare 190 CV di potenza e 145 Nm di coppia massima, raggiungendo una cilindrata di 1.350 cc. Portando anche un’ottimizzazione dei consumi e delle emissioni, nel rispetto della normativa Euro 5+.