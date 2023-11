KTM 990 Duke 2024: l’evoluzione della naked ad EICMA 2023 [FOTO]

Non poteva mancare anche KTM all’edizione 2023 di EICMA, che resterà aperta fino a domenica 12 a Rho Fiera Milano. Il marchio austriaco ha portato all’evento lombardo la 990 Duke 2024, come anteprima assoluta. Una nuova naked, con focus sulle prestazioni, per celebrare i 30 anni della gamma Duke.

Le caratteristiche

Una moto dalle linee tese e nette, protese verso la ruota anteriore, dove spicca la tonalità Electronic Orange, realizzata proprio per festeggiare questo importante anniversario. Il nuovo faro LED è in primo piano nel frontale, con le luci di posizione e DRL incastonate nel profilo del corpo illuminante.

Rispetto alla 890 Duke, il telaio a traliccio in acciaio è stato irrigidito lateralmente dell’8% ed è stata aumentata la resistenza torsionale del 5%. Nuovo anche il forcellone in alluminio a reticolo chiuso, mentre a livello tecnologico troviamo il cruscotto TFT da 5 pollici con vetro arrotondato, per avere tutte le informazioni mentre si è in sella. Presente anche una presa USB-C.

Il motore

La KTM 990 Duke è una moto votata alle prestazioni ed è spinta dal motore da 947 cc, con una potenza di 123 CV ed una coppia massima di 103 Nm. Sono stati adottati nuovi pistoni, nuove bielle e un nuovo albero motore, con un peso totale di soli 179 chilogrammi.

Inoltre, la moto è dotata di una suite tecnologica completa, che prevede 3 riding mode di serie e 2 riding mode opzionali Performance e Track. L’ABS è settabile anche in modalità Supermoto e questo consente di guidare con il sistema antibloccaggio attivo sulla sola ruota anteriore.

Uscita

Questa nuova naked sarà disponibile presso le concessionarie dal prossimo mese di gennaio, ancora da annunciare il prezzo.