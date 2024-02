KTM 690 SMC R 2024: a 340 euro al mese, senza interessi

KTM ha annunciato una nuova promozione per la 690 SMC R, denominata ‘Interessi in fumo’. Il marchio austriaco, infatti, propone la moto con un piano di finanziamento ad interessi zero, con un anticipo di 2.980 euro e rate mensili da 340 euro al mese, fino al prossimo 29 febbraio.

Il finanziamento

Entrando nel dettaglio, la KTM 690 SCM R è proposta con anticipo di 2.980 euro e 30 rate mensili da 339,34 euro (TAN 0%; TAEG 2,69% entrambi fissi), per una moto dal prezzo di listino pari a 12.890 euro. L’offerta è valida fino a fine febbraio, salvo approvazione di Santader Consumer Bank.

La moto

La KTM 690 SCM R è una moto dal carattere forte, studiata per divertirsi in pista o per destreggiarsi lungo le tortuose strade di montagna, con le caratteristiche finiture in blu ed in arancione. Grazie ad un leggero telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno e all’ultima generazione di sospensioni WP Apex completamente regolabili.

Inoltre, su questo modello c’è l’ABS Supermoto. Se attivato, l’ABS è contenuto davanti e completamente disattivato dietro per un’ampia gestione del posteriore nell’inserimento in curva. La moto austriaca è spinta dal motore LC4 da 690 cc, con 75 cavalli di potenza e 73,5 Nm di coppia massima, abbinato al cambio a sei marce. Secondo il marchio, il consumo è di 4,1 l/100 km.