Caberg Drift Evo II: il nuovo casco integrale top di gamma [FOTO]

L’azienda bergamasca Caberg presenta Drift Evo II, il nuovo casco integrale top di gamma che combina design moderno, alto livello di protezione e leggerezza grazie al peso contenuto della calotta realizzata in fibra di vetro, e ancor di più nella versione in fibra di carbonio.

Pratico, sicuro e comodo

Drift Evo II è dotato di visiera esterna resistente ai graffi con meccanismo a sgancio rapido di nuova concezione, che facilita l’utilizzo e le operazioni di pulizia. Per evitare l’apertura improvvisa della visiera durante la guida, a medie alte velocità, il nuovo casco di Caberg è dotato di un sistema di blocco centrale della visiera con relativo tasto per poterla aprire.

Caberg Drift II è dotato di visiera parasole integrata DVT (Double Visor Tech) facilmente manovrabile anche con i guanti tecnici attraverso la leva posizionata sul lato sinistro del casco.

Il casco dispone inoltre di un rivestimento interno sfoderabile e lavabile, realizzato con tessuti anallergici e altamente traspiranti per garantire la massima freschezza e di un sistema di sgancio rapido dei guanciali interni che consente una rimozione sicura anche in caso di emergenza, mentre il casco è ancora indossato, semplicemente tirando i nastri rossi rosse di sicurezza.

L’innovativo Caberg SOS Medical ID

Certificato con nuova omologazione ECE 22.06, il casco Drift Evo II è dotato anche del Caberg SOS Medical ID, l’innovativo dispositivo elettronico installato all’interno del casco che memorizza i dati medici, anagrafici e i contatti di emergenza del motociclista. Grazie alla tecnologia NFC è possibile ottenere rapidamente, avvicinando uno smartphone al dispositivo, tutti i dati personali memorizzati sul logo Caberg SOS Medical ID e garantire tempestivamente le cure adeguate. Il sistema è anche in grado di trasmettere ai contatti di emergenza salvati la posizione esatta del luogo dell’incidente tramite l’invio di un SMS.

Drift Evo II è predisposto per l’alloggiamento del comunicatore Caberg Pro Speak Evo che consente di ascoltare musica attraverso il cellulare o un MP3, di rimanere in contatto con il compagno di viaggio o passeggero fino a una distanza di 200 metri, ma anche di connettersi a un sistema GPS.

Il sistema di aerazione del nuovo casco di Caberg è affidato a due prese d’aria poste sul mento, due prese d’aria poste nella parte frontale della calotta e a quattro estrattori d’aria nella parte alta e posteriore e ad un sistema di canalizzazione presente nella calotta interna.

Disponibilità e prezzi

Il nuovo casco integrale Caberg Drift Evo II è disponibile nella versione in fibra di vetro nelle colorazioni Nero Opaco e Bianco, al prezzo di 309,99 €, e in tre versioni grafiche: Jarama, Horizon e Crok proposte in varie combinazioni cromatiche con base opaca e lucida, al prezzo di 349,99 €.

Drift Evo II è disponibile anche nella versione Carbon, che costa 429,99 €, con calotta full carbon e finitura lucida e nelle due versioni cromatiche Drift Evo II Carbon Nova Rossa e Drift Evo II Carbon Nova Grigia, per entrambe il prezzo è di 439,99 €.