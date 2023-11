KTM 1390 Super Duke R 2024: la naked è tornata ed è ancora più cattiva [FOTO e VIDEO]

Il segmento naked accoglie il gran ritorno della KTM 1390 Super Duke R, che si presenta nel nuovo modello 2024 e affiancato dalla sorella ipertecnologica EVO.

Rispetto alla versione precedente, la nuova KTM 1390 Super Duke R ha subito una significativa trasformazione, sia a livello estetico che nell’iconico motore LC8.

Sulla nuova moto troviamo un nuovo faro a LED, più leggero di quasi 700 grammi rispetto all’unità precedente, con linee più audaci che contribuiscono a far crescere l’aggressività della moto. Luci di posizione e DRL sono collocate sul perimetro del faro, capaci, grazie a un sensore integrato nel cruscotto, di autoregolarsi in intensità in base alle condizioni di luce ambientale. Il faro è dotato di serie della funzione Coming Home, rimanendo accesso per qualche istante dopo lo spegnimento del motore.

Serbatoio più capiente e muscolo, aerodinamica migliorata

La nuova KTM 1390 Super Duke R ha anche un nuovo serbatoio da 17,5 litri (1,5 litri in più rispetto al precedente) con forma più muscolosa, dotato di nuova presa d’aria e progettato con pannelli dallo spessore ottimizzato per ridurre il peso complessivo. Alle maggiori performance aerodinamiche contribuiscono anche i nuovi convogliatori e le alette aggiuntive. Anche la parte posteriore della moto è stata riprogettata, con il telaio ulteriormente alleggerito e l’eliminazione della luce posteriore del freno.

Motore LC8 da 190 CV

Per quanto riguarda il motore, l’iconico LC8 della Super Duke è stato aggiornato per erogare 190 CV di potenza e 145 Nm di coppia massima. Per ottenere tali performance, i tecnici di KTM hanno portato l’alesaggio a 110 mm, raggiungendo così una cilindrata di 1.350 cm³, mentre nelle teste è stato integrato un inedito variatore di fase che realizza due diverse alzate valvola in funzione del regime di rotazione. Questi aggiornamenti hanno portato a un incremento di potenza e coppia a tutti i regimi, nonché a un’ottimizzazione dei consumi e delle emissioni, nel rispetto della normativa Euro 5+.

La moto monta pneumatici bimescola Michelin Power GP, nuovo ammortizzatore posteriore WP Apex completamente regolabile e all’anteriore la nuova forcella Open Cartridge WP Apex da 48 mm con tecnologia split. KTM ha anche aggiornato le impostazioni del Dual Compression Control (DCC) per un miglior setting della compressione.

KTM 1390 Super Duke R EVO

La versione EVO della nuova 1390 Super Duke R beneficia dell’avanzata gestione elettronica delle sospensioni semi-attive WP che, grazie all’ultima generazione della tecnologia SAT, consente un controllo dello smorzamento in tempo reale e offre un ampio spettro di regolazioni. Tutto il sistema è gestito dalla Suspension Control Unit (SCU), un’avanzata centralina elettronica, che adatta in tempo reale la velocità di smorzamento tramite valvole magnetiche, rilevando le condizioni del fondo stradale e lo stile di guida del pilota, per regolare automaticamente la sospensione attimo per attimo.

Entrambe le moto dispongono poi di due aggiornati riding mode opzionali, Performance e Track, che ora sono completi di lap timer e statistiche della telemetria. Aggiornato anche il freno motore che, insieme al modulo Suspension Pro, è disponibile in optional sulla versione EVO.

In concessionaria a inizio 2024

La nuova KTM 1390 Super Duke R, così come la nuova 990 Duke, celebra i 30 anni di Duke con uno schema cromatico tutto nuovo, ispirato alla prima 990 Super Duke del 2005, mentre il “total black” domina la seconda variante di colore. Le nuove 1390 Super Duke R e R EVO arriveranno nei concessionari KTM tra fine gennaio e inizio febbraio 2024.