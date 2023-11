KTM 390 Adventure 2024: si rinnova l’entry level della gamma Travel [FOTO]

La KTM 390 Adventure si rinnova, con la presentazione del MY 2024. Si tratta del modello entry level della gamma Travel del marchio austriaco, una delle moto di riferimento del segmento Adventure sotto i 500 cc. La versione per il nuovo anno propone due nuove livree e sarà disponibile in concessionaria a partire dal prossimo mese di gennaio.

Le nuove livree

La nuova 390 Adventure, oltre alla colorazione in arancione e nero in linea con il classico stile di KTM, è disponibile con una combinazione in grigio e bianco. Questo look si ottiene con una speciale vernice lucida e l’applicazione stratificata delle grafiche: una soluzione resistente ai graffi, a prova di usura e del tempo.

Per tutti gli amanti dell’offroad a 360°, inoltre, nella gamma sarà ancora disponibile la versione con robuste ruote a raggi e colori e grafiche “Ready to Race” ispirati ai rally.

Le caratteristiche

Questa moto è spinta dal motore da 373 cm3, con una potenza di 44 CV ed una coppia massima di 37 Nm, con un’autonomia complessiva di 400 chilometri, grazie ad un serbatoio da 14,5 litri. La KTM 390 Adventure propone il telaietto posteriore a traliccio in acciaio rimovibile, le ruote a razze da 19” anteriore e da 17” posteriore e la forcella WP regolabile in compressione ed estensione.

È presente un pacchetto elettronico completo, incluso il riding mode Offroad, il cornering ABS con la possibilità di settarlo appositamente per l’offroad ed i freni con dischi da 320 e 280 mm, dotati di ABS a due canali.

Uscita e prezzi

La KTM 390 Adventure 2024 arriverà nelle concessionarie a gennaio, con un prezzo di 7.690 euro per la versione classica e di 8.180 euro per la SW.