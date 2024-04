Rekurv: è primavera, arrivano tre nuovi guanti per la moto [FOTO]

È arrivata la primavera, anche se a livello meteo il clima è più rigido, e cresce la voglia di andare a fare gite con la propria moto. Tra l’equipaggiamento tecnico fondamentale ci sono sicuramente i guanti e Rekurv ne presenta tre nuovi modelli, dedicati principalmente ai giovani motociclisti.

I tre nuovi modelli

La prima novità è Rekurv C-13.08. I guanti sono realizzati in pelle di capra, con inserti elasticizzati e bordi delle dita cuciti all’esterno. Le articolazioni sono protette da un guscio rigido e la ventilazione è garantita dalle perforazioni su dita e polsino. I Rekurv C-13.09, invece, sono più sobri e propongono gli indici con materiali induttivo, in modo da facilitare l’utilizzo dello smartphone.

Il terzo nuovo modello è denominato Rekurv C-13.07 ed è dedicato principalmente a chi si muove all’interno delle città, con un mix tra pelle e tessuto per agevolare comodità e comfort.

Prezzi

I tre nuovi guanti Rekurv sono distribuiti da Louis Moto, tramite le sue filiali ed i negozi online, con un prezzo di 59,95 euro per C-13.07 e C-13.09, mentre il modello C-13.08 ha un prezzo di 89,99 euro. Cinque taglie (dalla S alla XXL) per C-13.07 e C-13.08, mentre C-13.09 è disponibile in sette taglie, dalla XS alla XXXL.