Suzuki: le offerte estive per l’acquisto di GSX-S1000GT e V-Strom 1050DE

Estate tempo di moto e di gite all’aria aperta. Suzuki ha lanciato l’iniziativa RidePlus, con le offerte per l’acquisto di due modelli del marchio giapponese: la GSX-S1000GT e la V-Strom 1050DE, due modelli dedicati ai viaggi. Chi sceglierà di acquistare una di queste due moto, entro la fine del mese di settembre, riceverà un bonus di 800 Euro.

Come utilizzare il bonus

Sarà il cliente stesso a decidere come utilizzare questa cifra messa a disposizione da Suzuki. In caso di permuta, potrà per esempio chiedere un’immediata supervalutazione dell’usato. Diversamente, potrà usufruire di un buono sconto per l’acquisto di accessori, abbigliamento o ricambi originali Suzuki, così come utilizzare gli 800 euro per pagare i servizi di manutenzione presso la Rete Ufficiale. Le due moto potranno essere acquistate anche con le formule Suzuki Now! e Way2Ride.

Le caratteristiche

La Suzuki V-Strom 1050DE è una delle novità del 2023, dedicata soprattutto a chi vuole andare all’avventura. Questo allestimento, infatti, ha ruote a raggi da 17 e da 21 pollici, pneumatici semi-tassellati, quote ciclistiche specifiche e settaggi ah hoc per i sistemi elettronici. Inoltre, la sua dotazione include una catena rinforzata, una protezione paracoppa in alluminio e barre paramotore di serie.

La GSX-S1000GT, invece, propone una carenatura filante e protettiva, per uno dei modelli di riferimento del segmento Grand Tourer. È spinta dal quattro cilindri da 152 CV, con motore e telaio riprogettati, in vista di un impegno turistico. Nell’equipaggiamento, spiccano in particolare una coppia di pratiche borse laterali da 36 litri e un display TFT LCD a colori da 6,5 pollici, che può essere connesso agli smartphone iOS e Android.