Suzuki GSX-8R arriva in concessionaria con un prezzo di 9.700 € [FOTO e VIDEO]

La nuova Suzuki GSX-8R, moderna sportiva di Hamamatsu che eredita il carattere racing delle mitiche GSX-R, debutta in concessionaria, pronta ad offrire potenza, maneggevolezza e comfort attraverso una moto agile e prestazionale per soddisfare il pilota in ogni contesto: in città, nelle strade tortuose di montagna e in pista.

Sulla Suzuki GSX-8R tutto è pensato per regalare il miglior feeling e il massimo controllo: dal motore bicilindrico parallelo, al telaio con forcellone in alluminio, ai semi manubri in alluminio forgiato, alla forcella a steli rovesciati e per finire con l’impianto di illuminazione full LED e la strumentazione TFT a colori da 5 pollici.

Motore bicilindrico di 776 cc da 83 CV

Lo stile della GSX-8R è visibilmente legato all’Heritage sportivo di Suzuki, con il design compatto, aggressivo e affilato della carenatura e linee che si chiudono in codino slanciato e minale. A muovere la nuova sportiva della Casa giapponese è il motore bicilindrico di 776 cc (condiviso con la Sport Enduro Tourer V-STROM 800DE e con la Streetfigther GSX-8S) che eroga 83 CV di potenza e 78 Nm di coppia massima, come la GSX-8S. Il motore è abbinato al cambio a 6 rapporti con frizione assistita antisaltellamento SCAS. La GSX-8R è disponibile anche in versione depotenziata per i titolari di patente A2.

Elettronica

A livello elettronico, la GSX-8R dispone di raffinati controlli integrati nel Suzuki Intelligent Ride System come il sistema il Suzuki Drive Mode Selector con tre mappe motore (Active, Basic e Comfort), il Suzuki Traction Control System regolabile su tre livelli e disattivabile, l’acceleratore ride-by-wire, i dispositivi Suzuki Easy Start System e Low RPM Assist ed il sistema bi-directional Quick Shift System.

Ciclistica

La Suzuki GSX-8R ha un telaio in acciaio, progettato intorno al motore, con struttura rigida e compatta, che porta il peso complessivo della moto a 205 kg in ordine di marcia con il serbatoio da 14 litri pieno. C’è poi il forcellone in alluminio che determina un interasse di 1.465 mm. La moto ha un sella a 810 mm da terra. Alla dinamica di guida ci pensano la sospensione anteriore e posteriore Hitachi Astemo (Showa) specifiche per la GSX-8R con forcella SFF-BP (Separate Function Fork – Big Piston) e un monoammortizzatore progressivo con regolazione del precarico. La nuova sportiva di Suzuki monta cerchi in lega da 17 pollici con pneumatici Dunlop RoadSport 2 nelle misure 120/70 e 180/55, mentre l’impianto frenante è composto all’avantreno da due dischi da 310 mm con pinze Nissin a quattro pistoncini ad attacco radiale, mentre al posteriore c’è un disco da 240 mm con pinza a pistoncino singolo.

Tre colorazioni, prezzo di 9.700 €

La Suzuki GSX-8R è già in concessionaria ed è disponibile in tre livree: Blu Sydney, Nero Parigi e Argento New York, il prezzo è fissato in 9.700 €.