Suzuki V-Strom 800DE Djebel: l’adrenalina dell’avventura in off-road [FOTO e VIDEO]

La Suzuki V-Strom 800DE Djebel, nuova Sport Enduro Tourer della Casa giapponese, è protagonista di un video emozionale che esalta l’heritage Suzuki e la dotazione off-road della nuova moto.

Evocando le origini che riportano al 1984, quando Suzuki presento la sua enduro monocilindrica DR 600 S nella versione Djebel dedicata all’avventura, con un chiaro riferimento alla Parigi-Dakar e alle montagne dei deserti africani, la nuova Suzuki V-Strom 800DE Djebel propone la stessa attitudine e la stessa grafica della sua antenata dai 40 anni fa.

Acquistabile solo online fino al 30 giugno al prezzo di 13.900 €

La Suzuki V-Strom 800DE Djebel, presentata al Motor Bike Expo 2024 e disponibile fino al 30 giugno 2024 solo sul web store Suzuki al prezzo di 13.900 €, si caratterizza per una serie di specifiche votate al fuoristrada. Rispetto al modello standard, la versione Djebel è arricchita da terminale di scarico Akrapovic, pneumatici Dunlop Trailmax Raid e look aggressivo con grafica DR 650 R Djebel realizzata completamente in vernice.

Motore compatto e vocazione off-road

La Suzuki V-Strom 800DE Djebel condivide con la versione standard ciclistica, motore e dotazioni elettroniche. Sulla moto di Hamamatsu troviamo dunque il motore bicilindrico parallelo da 776 cc con 84,3 CV di potenza e 78 Nm di coppia massima. Al propulsore è abbinato l’innovativo sistema Suzuki Cross Balancer che riduce le vibrazioni, mentre per gestire al meglio le prestazioni c’è il Suzuki Intelligent Ride System che permette di accedere al Suzuki Drive Mode Selector con tre mappe motore.

Ciclistica a misura di fuoristrada

Oltre ad un’avanzata ed evoluta dotazione elettronica, la Suzuki V-Strom 800DE Djebel può contare su una ciclistica votata al fuoristrada, con telaio in tubi d’acciaio, sospensioni anteriori Hitachi Astemo (Showa) completamente regolabili con un’escursione di 220 mm e sospensione posteriore regolabile che permette di agire sul precarico. Dedicati all’off-road anche i cerchi a raggi con misure da 21 pollici con pneumatico 90/90 all’anteriore e da 17 pollici con pneumatico 150/70 al retrotreno. La luce a terra è di 220 mm pur contenendo l’altezza della sella da terra a 855 mm.

La moto ha un peso in ordine di marcia, con il serbatoio da 20 litri pieno, di 230 kg. A completare la dotazione della V-Strom 800DE Djebel ci sono i fari a LED, il parabrezza regolabile su tre posizioni, la porta USB e la presa 12 V, mentre le funzioni elettroniche e le informazioni di guida vengono gestite attraverso il display multifunzione TFT LCD a colori.