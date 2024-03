Suzuki V-Strom Off Road Academy: in arrivo l’edizione 2024 [FOTO]

La Suzuki V-Strom Off Road Academy è pronta a fare il suo ritorno, per la settima edizione. Il 2024 vedrà sei appuntamenti in calendario, da aprile a giugno a Rovescala (PV), in cui gli appassionati potranno sviluppare le proprie capacità nella guida off road, potendo mettersi in sella alla V-Strom 800DE ed alla V-Strom 1050DE.

I corsi

Il corso è tenuto da istruttori coordinati da Andrea Beconi, ex pilota professionista di enduro e campione europeo sulla Suzuki RM-Z450E. La giornata vedrà in avvio un briefing sulle moto e sulle tecniche di guida, con una parte teorica e un focus anche sulla corretta posizione da assumere in sella, quindi si darà inizio alla parte pratica.

La mattina sarà dedicata al campo prove dove verranno affrontati esercizi che avranno l’obiettivo di aumentare in modo significativo la sicurezza di guida su terreni scivolosi o sconnesso. Nel pomeriggio, i partecipanti si metteranno alla prova in un percorso off road di circa 40 chilometri, sotto l’occhio degli istruttori Suzuki.

Calendario e prezzo

I corsi si terranno presso il Castello di Luzzano, a Rovescala (PV), e ci saranno tre fine settimana disponibili: 6-7 aprile, 4-5 maggio e 1-2 giugno. Il costo è di 350 euro, comprensivo del pranzo, e per l’iscrizione bisogna collegarsi al sito dedicato, selezionare data e modello preferito, aspettando poi la mail di confermata iscrizione.

Per poter partecipare al corso è necessario portare la patente di guida, il certificato medico rilasciato dal medico di base ed essere in buona salute. È, inoltre, indispensabile adottare un abbigliamento tecnico adeguato: casco, guanti, giacca e pantaloni con protezioni, paraschiena e stivali, preferibilmente con suola artigliata.