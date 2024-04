Suzuki Bike Day 2024: una giornata di passione per il ciclismo

Una giornata dedicata agli appassionati ed amatori di ciclismo, sulle strade del Mondiale 2020 e della seconda tappa del Tour de France del prossimo luglio. È il Suzuki Bike Day 2024, l’appuntamento giunto alla quarta edizione, con partenza ed arrivo all’Autodromo di Imola. L’evento si svolgerà il prossimo sabato 8 giugno, per un percorso di 53,5 chilometri, a cui tutti possono partecipare, con qualsiasi tipo di bici, comprese quelle elettriche, ed a qualsiasi età.

“Una grande ‘pista ciclabile’ organizzata da una casa che vende auto e moto – le parole di Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia – Il concetto è semplice, siamo sempre gli stessi, quelli che guidano la macchina, vanno in bici e sono pedoni. Non esiste il dualismo tra chi utilizza la strada con un mezzo o un altro. Perché una casa auto non deve dare una strada iconica agli appassionati di bicicletta?” Ed ecco allora la nascita di questo evento, che sta avendo sempre più successo.

L’edizione 2024

La prima edizione del 2021, infatti, aveva visto la partecipazione di 480 iscritti, saliti a 1.800 nel 2022 ed a 2.700 lo scorso anno. “L’autodromo di Imola sta diventando sempre più polifunzionale – le parole di Giancarlo Minardi – Quest’anno credo batteremo questo primato. Sulle stesse strade passerà il Tour ed il Giro donne, uniamo sempre più il cicloturismo al motorsport”. La partenza è prevista tra le 8.30 e le 9 di mattina, con termine previsto attorno alle 12.30. Una mattinata di sport.

Come dicevamo, sono 53,5 i chilometri dell’evento, con un mix di salite e discese sulle caratteristiche colline romagnole, con pendenze massime del 16% e con un dislivello di 930 metri. Verrà percorso un doppio anello, che per metà corrisponde alla seconda tappa del Tour de France 2024 che, per la prima volta, vedrà la partenza in Italia. Con tanti campioni ed ex del passato: da Davide Cassani a Filippo Baroncini, passando per Francesca Lollobrigida e Pietro Sighel.

È possibile iscriversi tramite il sito ufficiale, con due quote di iscrizione: quella standard da 5 euro e quella premium da 20 euro, che comprende anche l’esclusiva maglia tecnica realizzata da Alé Cycling ed ideata dal Centro Stile Suzuki, con gli ideogrammi giapponesi a simboleggiare le ruote e la comunità. Tutto il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto al Dynamo Camp ETS, l’associazione che sostiene il diritto della felicità a bambini con gravi patologie, in modo completamente gratuito.

Un’idea nata tra Suzuki e Davide Cassani

Ma come è nato il Suzuki Bike Day? È stata un’idea creata da Suzuki e Davide Cassani. “Un’idea nata 4 anni fa, per dedicare una giornata a tutti quelli che hanno la passione per la bicicletta – le parole dell’ex campione di ciclismo e ct della nazionale italiana – Qui Suzuki ci casca a pennello, perché in autodromo corrono auto e moto, ma è stato anche corso il Mondiale 2020 di ciclismo. E, quest’anno, per la prima volta parte proprio da questo territorio il Tour de France 2024”.

Gli fa eco Massimo Nalli: “Il nostro DNA è fare cose che aiutano le persone a vivere meglio. Una di queste è aiutare a vivere le proprie passioni, come la bicicletta”. Ma anche supportando altri sport, di cui Suzuki è sponsor delle federazioni: “Come quelli del ghiaccio, il rugby, il triathlon e la pesca sportiva, oltre al Torino calcio”.