Suzuki alla 8 Ore di Suzuka 2024 nel segno della sostenibilità

Suzuki prenderà parte alla 8 Ore di Suzuka 2024, in programma dal 19 al 21 luglio, una delle più combattute e prestigiose gare di endurance motociclistico.

In gara con una speciale GSX-R1000R

Una partecipazione, quella della Casa giapponese alla 8 Ore di Suzuki, che sarà all’insegna della sostenibilità. Suzuki infatti sarà in gara con un team ufficiale che utilizzerà una GSX-R1000R alimentata da carburante sostenibile e utilizzerà componenti tecnici anch’essi prodotti attraverso l’utilizzo di tecnologie e materiali sostenibili.

L’impegnativa sfida di Suzuki in una delle gare storicamente più selettive dell’endurance motociclistico ha l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di tecnologie efficienti sotto il profilo ambientale, ma anche di raccogliere preziose informazioni per lo sviluppo di futuri modelli Suzuki.

Con carburante per il 40% di origine biologica

La particolare Suzuki GSX-R1000R utilizzerà un carburante per il 40% di origine biologica, che le permetterà di gareggiare nella categoria Experimental, dove è consentito l’utilizzo di carburanti diversi da quello ufficiale WEC. Sostenibilità che coinvolgerà anche diversi componenti della moto, con la GSX-R1000R che correrà con scarico, pneumatici, lubrificanti, carenature e freni ottenuti tramite tecnologie sostenibili, il cui sviluppo ha coinvolto diversi partner tecnici di Suzuki che hanno preso parte a questo progetto sfidante.

Squadra piloti ancora da definire

Il team che prenderà parte alla 8 Ore di Suzuka 2024 è denominato “Team SUZUKI CN CHALLENGE”, composto prevalentemente da ingegneri Suzuki, e prevede la collaborazione di Yoshimura Japan. Shinichi Sahara sarà a capo del team e project leader, ruolo che aveva già ricoperto in MotoGP, mentre i nomi dei tre piloti che si alterneranno in sella alla GSX-R1000R sono ancora in via di definizione.