Suzuki propone tre vantaggiosi kit accessori per le Sport Enduro Tourer V-Strom 800DE e V-Strom 800SE

Le Suzuki V-Strom, moto capaci di trasformare ogni viaggio in un’avventura, sono al centro della nuova iniziativa della Casa giapponese che per la sua gamma di Sport Enduro Tourer propone tre tipologie di kit disponibili per le V-Strom 800DE e V-Strom 800SE: kit Super Adventure, kit Super Touring e kit Touring.

I kit sono composti in modo diverso per le due moto, per assecondare attitudini differenti: più avventura la V-Strom 800DE con il cerchio anteriore da 21 pollici, più stradale la V-Strom 800 SE che monta cerchi in lega e ruota anteriore da 19 pollici.

Kit Suzuki V-Strom 800DE

Per la V-Strom 800DE il kit Touring comprende: bauletto da 56 litri con piastra e serrature dedicate, cavalletto centrale, parabrezza maggiorato e adesivo paraserbatoio. Il prezzo del kit è di 900 €, con un vantaggio cliente di 196 €.

Per chi desidera maggiore protezione per la moto c’è il kit Super Touring che prevede: borse laterali in plastica complete di supporti con serrature dedicate, barre paramotore, cavalletto centrale, parabrezza maggiorato e adesivo paraserbatoio. Il prezzo è di 1.500 €, con un vantaggio cliente di 471 €.

Maggiore propensioni all’avventura per il kit Super Adventure che prevede: completo set di valigie composto da bauletto in alluminio (38 litri) e borse laterali in alluminio, compreso di supporti e serrature dedicate, barre paramotore, piastra paramotore in alluminio, cavalletto centrale, parabrezza maggiorato, manopole riscaldabili e adesivo paraserbatoio. Il costo del kit è di 2.600 € con un vantaggio clienti di 1.190 €.

Kit Suzuki V-Strom 800SE

Per la V-STROM 800SE, il kit Touring è composto da: bauletto da 56 litri con piastra e serrature dedicate, cavalletto centrale, parabrezza maggiorato e adesivo paraserbatoio. Il prezzo è di 900 €, con un vantaggio cliente di 223 €.

Il kit Super Touring aumenta comfort e protezione grazie a: borse laterali in plastica complete di supporti e serrature dedicate, barre paramotore (comprese quelle inferiori), cavalletto centrale, parabrezza maggiorato e adesivo paraserbatoio. Il costo del kit è di 1.700 €, con un vantaggio cliente di 640 €.

Per una versione ancora più ricca e propensa ai viaggi c’è il kit Super Adventure che offre: bauletto in alluminio (38 litri) e borse laterali in alluminio, compreso di supporti e serrature dedicate, piastra paramotore in alluminio, barre paramotore (comprese quelle inferiori), cavalletto centrale, manopole riscaldabili, parabrezza maggiorato e adesivo paraserbatoio. Il prezzo è di 2.800 € con un vantaggio cliente di 1.360 €.

I kit e gli accessori che li compongono sono disponibili sia per le moto di prima immatricolazione sia per quelle già targate. Tutti i kit sono disponibili presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa, fino ad esaurimento scorte e fino al 30 settembre 2024.

Suzuki RidePlus per V-Strom 1050DE: 1.000 € di vantaggi

Inoltre la Casa di Hamamatsu offre, con l’iniziativa RidePlus, un bonus di 1.000 €, disponibile con l’acquisto di una V-Strom 1050DE, che potrà essere speso liberamente dal clienti tra accessori originali Suzuki, abbigliamento Suzuki, manutenzione o come supervalutazione dell’usato. L’offerta è valida fino al 31 marzo 2024.

Offerta V-Strom 650

A partire dal 7 marzo e fino al 30 giugno 2024, la V-Strom 650, iconica enduro stradale, è disponibile a partire da 7.940 €, presso i concessionari Suzuki che aderiscono all’iniziativa.