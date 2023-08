Suzuki Hayabusa 2024: presentati i nuovi colori per la livrea [VIDEO]

La Suzuki Hayabusa si presenterà, nel MY 2024, con una nuova lineup di colori. La casa giapponese ha mostrato un breve video su YouTube, dove mostra queste nuove colorazioni per la livrea della moto, che non cambia dal punto di vista estetico e tecnico. Un modello che, a luglio, ha festeggiato 25 anni di storia.

I nuovi colori

Entriamo nel dettaglio, di questi nuovi colori. Sono tre e si tratta di Metallic Thunder Gray con dettagli Candy Daring Red, Pearl Brillant White con dettagli Pearl Vigor Blue e Metallic Mat Black No.2 con dettagli Glass Sparkle Black. Dunque, nuove livree grigio, bianco e nero, con dettagli rispettivamente in bianco, blu e nero.

Le caratteristiche

Come dicevamo, non ci sono novità dal punto di vista estetico e tecnico per la moto del marchio giapponese, che due anni fa ha visto il debutto della terza generazione. La Hayabusa è spinta dal motore da 1.340 cc, con una potenza di 190 cavalli ed una velocità massima di 299 chilometri orari.

Tra gli elementi distintivi della moto, troviamo il controllo di trazione a 10 fasi, il cruise control attivo da 31 a 200 km/h, i cerchi da 17”, pinze freno Brembo, l’assistenza alla partenza in salita, luci a LED ed una frenata combinata anteriore/posteriore con ABS in curva.