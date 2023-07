Suzuki Hayabusa 25th Anniversary: in Italia in soli 10 esemplari ordinabili online, prezzo di 20.790 € [FOTO]

A 25 anni dal debutto sul mercato della prima generazione, la Suzuki Hayabusa, apripista del segmento delle hypersport, festeggia l’importante anniversario con una serie celebrativa. Mentre oggi la terza generazione della moto giapponese continua a essere protagonista sul mercato, con oltre 200.000 esemplari venduti a livello mondiale dal 1998 ad oggi, arriva la serie speciale 25th Anniversary.

Look aggressivo con livrea bicolore nero-arancio

Caratterizzata dalla particolare livrea bicolore che combina nero e arancione in stile racing, la Suzuki Hayabusa 25esimo anniversario si distingue anche per i registri tendicatena e le flange dei dischi freno con speciale finitura, oltre che per la copertura per la sella del passeggero, la catena della trasmissione finale, le incisioni dedicate sul corpo del silenziatore di scarico, il logo 25th Anniversary e lo stemma 3D Suzuki applicati al serbatoio del carburante.

Solo 10 unità per l’Italia, ordinabili esclusivamente online dal 20 luglio

La Suzuki Hayabusa 25th si candida a diventare un pezzo da collezione, in particolar modo in Italia, dove la versione celebrativa sarà disponibile in appena 10 esemplari che saranno acquistabili esclusivamente online, offrendo la possibilità ai 10 appassionati che vorranno acquistarla di poter scegliere il proprio numero preferito da 1 a 10. La speciale limited edition potrà essere ordinata sul sito dedicato a partire dal 20 luglio prossimo, dalle ore 13. Il prezzo di listino è fissato a 20.790 €, con consegne previste a partire da ottobre 2023.

Motore 1.340 cm3 da 190 CV

A spingere la Suzuki Hayabusa 25esimo anniversario è il motore della terza generazione attualmente sul mercato, il quattro cilindri da 1.340 cm3 capace di sviluppare una potenza massima di 190 CV e 9.700 giri e una coppia massima di 150 Nm a 7.000 giri. Motore inserito in un leggero e robusto telaio in alluminio che permette alla hypersport nipponica di toccare i 299 km/h di velocità massima autolimitata.