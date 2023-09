Suzuki GSX-S1000GT: la Grand Tourer sempre connessa [FOTO]

La Suzuki GSX-S1000GT è una moto nata per chi ama viaggiare a due ruote, una Grand Tourer con un mix di prestazioni, agilità, comfort e stile. Ma ora, anche chi va in moto, vuole restare connesso e questo modello del marchio giapponese propone il nuovo display TFT, con la compatibilità smartphone, per poter comunicare anche durante il percorso.

Il quadro strumenti

Lo schermo a colori da 6,5 pollici è stato sviluppato appositamente per l’applicazione in ambito motociclistico e vanta una superficie antigraffio ed antiriflesso ed integra la connettività con gli smartphone dotati di sistema operativo Android o iOS. Basta utilizzare l’applicazione gratuita Suzuki MySpin per connetterli.

Dispone di una doppia modalità di visualizzazione, diurna e notturna, per massimizzare la visibilità a qualunque ora e in qualsiasi condizione. La connessione di uno smartphone avviene attraverso Wi-Fi e Bluetooth e può essere mantenuto in carica, utilizzando la presa USB dedicata, posta sul lato sinistro dello schermo TFT.

L’app Suzuki MySpin

Una volta connesso il proprio smartphone, direttamente sullo schermo possono essere utilizzate le principali funzioni utili durante il viaggio. Partendo ovviamente dalle telefonate, ma anche le mappe, per impostare il proprio percorso. Si può anche ascoltare la propria musica, utilizzando delle cuffie bluetooth (vendute separatamente), e visualizzare sullo schermo le notifiche del calendario del proprio smartphone, per poter controllare gli eventi in agenda ed i promemoria.

Prezzi

Spinta dal motore quattro cilindri in linea da 999 cc, con 152 cavalli di potenza e 106 Nm di coppia massima, la Suzuki GSX-S1000GT è in vendita con un listino prezzi a partire da 15.990 euro (fc).