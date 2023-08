Suzuki GSX-8S: la naked giapponese si scatena in pista [VIDEO]

La Suzuki GSX-8S è una delle ultime novità del marchio giapponese: una naked di media cilindrata, con animo sportivo. Proprio questa sua propensione per il divertimento è il tema del nuovo video ufficiale presentato dalla casa, con la moto impegnata in pista, tra le curve ed i cordoli, mostrando la sua agilità.

Le caratteristiche

A livello estetico, sulla GSX-8S (qui la nostra prova) spiccano il cupolino appuntito, con fari sovrapposti, luci di posizione e frecce tutti a LED, insieme al serbatoio da 14 litri e ai convogliatori laterali, si contrappone al codino minimalista e al terminale di scarico corto e compatto. Un interasse di 1.465 mm consente un’ottima abitabilità, con una seduta a 810 mm da terra, permettendo così di poggiare i piedi a terra con comodità.

La moto è spinta dal bicilindrico parallelo da 776 cm3, con una potenza di picco di 83 CV ed una coppia massima di 78 Nm. La moto è disponibile anche in versione depotenziata da 35 kW (48 cv) per i titolari di patente A2. Sono presenti i componenti KYB nel reparto sospensioni, la forcella è a steli rovesciati da 43 mm, mentre il mono posteriore è regolabile nel precarico ed è comandato da un leveraggio di tipo progressivo collegato ad un forcellone in alluminio.

Il prezzo

La Suzuki GSX-8S è disponibile in tre livree (Blu Sydney, Bianco Oslo e Nero Dubai), al prezzo di 8.900 euro.

Il modello in video è accessoriato con leve racing, para leve, tamponi para telaio, cupolino e adesivi cerchi. Lo scarico completo è Akrapovic e non è omologato per l’uso stradale, ma solo racing in pista.