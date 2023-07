Suzuki GSX-8R: la sportiva media potrebbe arrivare entro fine anno

Il mercato delle moto sportive di media cilindrata potrebbe presto vedere un nuovo modello: la Suzuki GSX-8R. Si fanno sempre più fitte, infatti, le voci dell’ingresso del marchio giapponese nel segmento, sfruttando le tecnologie utilizzate sulla GSX-8S. E, secondo gli ultimi rumors, l’arrivo potrebbe avvenire già entro fine anno.

Le caratteristiche

Con il nuovo bicilindrico parallelo da 776 cc, infatti, Suzuki ha messo gli occhi su una gamma ancora più ampia di modelli, e ci sono voci crescenti secondo cui la prossima sarà una versione sportiva carenata. È probabile che il primo modello di moto sportiva costruito attorno al motore della GSX-8S sarà essenzialmente una versione carenata di quel modello, prendendo in prestito il telaio e il motore e creando così una rivale immediata della Yamaha R7 o la Honda CBR650R.

Il motore della GSX-8S ha una potenza complessiva di 83 CV ed una coppia motrice di 78 Nm, con manovellismo a 270°, contralberi, distribuzione DOHC quattro valvole e raffreddamento a liquido. Inoltre, grazie al forcellone a doppio braccio in alluminio ed alle pinze radiali Nissin a quattro pistoncini, è già pronta per una guida sportiva. Così come dispone di un buon pacchetto elettronico.

Uscita

Non ci sono, al momento, ancora delle conferme dal marchio giapponese, ma si parla dell’arrivo di un nuovo modello basato sulla GSX-8S entro fine anno, con presentazione in qualche salone, per poi presentarsi sul mercato nel corso del 2024.