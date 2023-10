KTM SX-E 2: l’elettrica per chi muove i primi passi offroad [FOTO]

La porta d’ingresso per l’offroad, con trazione 100% elettrica: è la KTM SX-E 2, il nuovo modello presentato dal marchio austriaco. Con un design accattivante e d’impatto, per entrare nel cuore dei più giovani, è spinta da un propulsore leggero da 1,8 kW e 50 Nm. Arriverà nelle concessionarie entro fine ottobre.

Le caratteristiche

La KTM SX-E 2 è progettata su un telaio monotrave in alluminio estruso, che riduce il numero di componenti necessari per la sua realizzazione. Grazie a un numero inferiore di connessioni e punti di montaggio, può offrire una maggiore durata, con un mix tra bilanciamento, robustezza e sicurezza. La moto è dotata di una forcella idraulica WP non regolabile con 90 mm di escursione, mentre il monoammortizzatore idraulico da 34 mm, regolabile nel precarico, è collegato direttamente al forcellone e offre 70 mm di escursione.

La sella può essere regolata su due livelli, quella standard è di 470 mm, ma può essere portata fino a 500 mm, sfilando gli steli nelle piastre. Anche le pedane possono essere regolate. La nuova SX-E 2 è dotata di leggere ruote da 10” realizzate in alluminio pressofuso, verniciate a polvere in nero e calzate con pneumatici Kenda, con due freni a disco idraulici da 140 mm, sia davanti che dietro. Per la sicurezza, la moto è dotata di un sensore di roll-over che taglia la potenza in caso di caduta o cappottamento.

Il motore e la ricarica

La KTM SX-E 2 è spinta da un motore-ruota leggero e privo di manutenzione; eroga 1,8 kW e 50 Nm ed è alimentato da una batteria per utensili elettrici BLi300 a ioni di litio, a prova d’acqua, che offre fino a 100 minuti di autonomia. È possibile anche allungare i tempi di guida dotandosi di batterie addizionali.

Alla ricarica provvede un caricatore esterno da 500 W che può essere collegato a qualunque presa domestica da 230 V o 110 V e che in circa 60 minuti realizza una carica al 100%.

Uscita e prezzo

Il nuovo modello del marchio austriaco è in arrivo presso i concessionari ufficiali KTM nel mese di ottobre e verrà venduta al prezzo di 2.795 euro.