KTM Motohall: alla mostra “Leggende della Dakar” in evidenza le testimonianze di una grande sfida

Ricordando il trentennale dalla partecipazione di Heinz Kinigadner e di KTM alla Dakar, il KTM Motohall di Mattighofen comunica l’apertura della mostra “Leggende della Dakar”, inaugurata in giornata.

La notizia

Una rassegna impreziosita da aneddoti mai raccontati e alcuni importanti episodi del passato, attraverso le testimonianze di coloro che hanno vissuto in prima persona l’intensa esperienza del rally raid più noto e impegnativo al mondo.

La mostra consente ai visitatori di potersi immergere nel clima della competizione, ascoltando le tante storie legate al confronto. Questo rally è iniziato quasi per gioco nel 1979, sino a diventare una delle sfide più impegnative e leggendarie del motorsport internazionale. Una corsa evoluta nel tempo e corsa annualmente su percorsi che includono tratti desertici e valichi di montagna. In questo contesto variabile e suggestivo, KTM è stata protagonista in diverse occasioni dagli anni ’90, dal debutto di Heinz Kinigadner sino al recente successo di Kevin Benavides lo scorso gennaio.

Utilizzando una bussola magnetica e supportato da un’assistenza limitata, Heinz Kinigadner si occupò della sua Enduro LC4 modificata nel corso della sfida, facendo conoscere KTM sino a calcare il podio sulle rive del Lago Rosa. Allora, il due volte campione del mondo di motocross non aveva pensato che la sua partecipazione sarebbe stato solo l’inizio di un’avventura brillante per KTM, costellata di diversi trionfi assoluti che dal primo di Fabrizio Meoni nel 2001 sono diventati sino ad oggi 19 con quello recente del 2023.

Al KTM Motohall di Mattighofen sono presenti dieci esemplari resi protagonisti al famoso rally raid e vari oggetti collegati alla competizione. Un’esposizione che proietta i visitatori ai tempi della storica Parigi-Dakar, per poi raggiungere le atmosfere del Sud America e quelle più recenti dell’Arabia Saudita. Tra gli spazi dell’area espositiva, vicino alla sede di KTM in Austria, gli appassionati potranno conoscere nomi mitici che hanno affrontato la competizione, dai già citati Heinz Kinigadner e Fabrizio Meoni, ad altri grandi piloti come Marc Coma, Matthias Walkner, Toby Price e il recente trionfatore Kevin Benavides.