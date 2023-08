KTM Duke 2024: la nuova gamma per i modelli 125 e 390 [FOTO]

KTM ha presentato la nuova gamma Duke monocilindrica 2024, con i rinnovati modelli 125 e 390. Le nuove moto sono state profondamente rinnovate, rispetto alla versione precedente, e si presentano al pubblico di appassionati con nuovi motori, un concetto ciclistico inedito de uno stile tutto nuovo. Saranno disponibili a partire dal prossimo mese di dicembre.

Le caratteristiche

Entrando nel dettaglio, le nuove KTM Duke si presentano con un nuovo layout del telaio, composto da un’inedita struttura principale a traliccio di acciaio e da un telaietto posteriore in alluminio pressofuso, con l’obiettivo di aumentare la rigidità torsionale e migliorare la dinamica di guida. Nuovo anche il forcellone di forma curvilinea, che si sviluppa attorno al monoammortizzatore, a sua volta riposizionato e montato disassato per far posto a un air-box di maggior volume.

Per quanto riguarda la sella, sulla 125 Duke l’altezza è di 800 mm, mentre sulla 390 Duke è possibile diminuire l’altezza dagli 820 mm standard a 800 mm, rimuovendo un inserto. Tutti i modelli in gamma adottano, inoltre, la versione più recente dell’ABS Bosch a due canali con modalità Supermoto inclusa e cruscotti TFT da 5” interfacciabili con il proprio smartphone per gestire la playlist musicale, le chiamate in ingresso e la navigazione turn-by-turn.

I motori

La gamma 2024 Duke presenta nuovi motori omologati Euro 5+ e denominati LC4c. Sono realizzati su due basamenti, uno più piccolo per la 125 ed uno più grande per la 390. Sono nuove le teste ed i cambi, ai quali è possibile abbinare il Quickshifter+ opzionale.