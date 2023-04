KTM 890 SMT: un nuovo capitolo nel segmento Supermoto Touring [FOTO]

Torna uno dei modelli iconici del brand KTM. La nuova 890 SMT è riconoscibile dal design teso e filante, una moto pensata per essere agile e grintosa, animata da un motore LC8c 890. Una interessante simbiosi tra Supermoto e Touring.

Un modello tecnologico

A testare le doti della nuova KTM 890 SMT, su un tratto della Sardegna, è stato l’ex pilota AMA Superbike e Supermoto e tre volte trionfatore alla Pikes Peak, Chris Fillmore.

Dal punto di vista estetico, la 890 SMT è contraddistinta da un profilo teso e riconoscibile, spiccano il parabrezza fumé, un doppio parafango con paraspruzzi proteso sugli steli della forcella e il nuovo design del serbatoio da 15,8 litri funzionale dal punto di vista ergonomico.

La sella sviluppata in un unico pezzo è posta a 860 millimetri d’altezza e, date le dimensioni compatte, agevola i movimenti nelle diverse situazioni, secondo quanto comunicato.

Come il modello introdotto nel 2010, anche questo propone una convergenza tra comfort e prestazioni, considerando una ciclistica che comprende sospensioni WP regolabili e una raffinata elettronica oltre a un propositivo cuore bicilindrico a cui si aggiunge un funzionale rapporto peso-potenza.

La moto è dotata di un quadro strumenti TFT da 5 pollici, sviluppato in vetro minerale con incollaggio ottico anti-riverbero e resistente ai graffi. Un sistema menù con infografiche consente una personalizzazione. Parlando di connettività, attraverso l’app KTMconnect è possibile gestire le telefonate e la playlist musicale dai pulsanti del blocchetto comandi sulla sinistra.

Nella parte elettronica figurano dei sistemi di ausilio alla guida, tra cui tre riding mode di serie scegliendo fra RAIN, STREET e SPORT, oltre a una modalità opzionale TRACK che consente di selezionare la risposta dell’acceleratore su tre livelli e il controllo della trazione su 10 livelli. Il Traction Control e l’ABS Cornering sono gestiti da una piattaforma inerziale 6D.

Tra i diversi accessori KTM PowerParts sono citate delle manopole riscaldate ed è possibile adottare un software per la regolazione della coppia del motore in fase di rilascio (MSR). Opzionali sono anche il Cruise Control e il sistema QUICKSHIFTER+, poi sono anche proposti dei pacchetti elettronici TRACK PACK e TECH PACK per accentuare ulteriormente le doti del modello.





Aspetti tecnici

La nuova KTM 890 SMT è realizzata attorno a un telaio in acciaio al cromo-molibdeno e la geometria della ciclistica caricata sull’anteriore, rispetto al modello 890 Adventure con cui condivide il motore, è pensata per esternare una spiccata agilità nel misto oltre ad trasmettere stabilità in progressione, grazie anche al posizionamento più inclinato del mono-ammortizzatore. Una scelta che oltre a contenere l’altezza della sella e consentire l’adozione di un forcellone più lungo, favorisce una posizione di guida più attiva. Intervenendo sui riser, poi, si può spostare in avanti o indietro di 30 mm il manubrio.

La parte sospensiva è costituita da soluzioni WP APEX regolabili: una forcella a steli rovesciati da 43 mm con cartuccia aperta e 180 mm di escursione, come nel caso del mono-ammortizzatore. L’impianto frenante è composto da una coppia di pinze radiali anteriori a quattro pistoncini abbinate a dischi da 320 mm, mentre dietro figura una pinza a due pistoncini affiancata a un disco da 260 mm. È possibile selezionare una modalità ABS Supermoto, che esclude l’antibloccaggio sulla ruota retrostante, garantendo comunque la sicurezza.

Le ruote sono da 17 pollici e calzano pneumatici Michelin PowerGP selezionati per le loro specifiche.

Il carattere del modello è legato alle qualità di un bicilindrico parallelo LC8c 889 cm³ da 105 cavalli di potenza e 100 Nm di coppia.

Disponibilità e prezzo

In vista dell’arrivo della nuova KTM 890 SMT, i concessionari ufficiali KTM prospettano un evento di test ride nel fine settimana del 20 e 21 maggio. La commercializzazione è programmata per il mese di maggio e la moto è proposta a una cifra di 14.700 euro (IVA inclusa, F.C.).

Foto: KTM