KTM 450 SX-F Factory Edition 2023: una nuova definizione sportiva nel mondo del cross [FOTO]

Presentata la KTM 450 SX-F Factory Edition per il 2023. Un esemplare frutto dell’esperienza di piloti e tecnici del Team Red Bull KTM Factory Racing, realizzato in un numero limitato di unità.

Il nuovo modello

La KTM 450 SX-F Factory Edition debutterà a livello agonistico in occasione della prima prova del campionato AMA Supercross, previsto all’Angel Stadium di Anaheim, in California, il 7 gennaio 2023.

Rispetto alla versione di serie, la 450 SX-F Factory Edition presenta una lista di elementi KTM PowerParts che ne accentuano le doti estetiche e tecniche. Si sottolineano in particolare: le grafiche Red Bull KTM Factory Racing, il set di manopole ODI lock-on grigie, il telaio in veste arancione, le protezioni del motore e del disco freno anteriore in carbonio, le piastre della forcella Factory Racing, il coperchio frizione Hinson, il dispositivo WP per il blocco della forcella in partenza, la seduta Factory Racing ancora di colore arancione, un terminale slip-on Akrapovič e le ruote nere con elementi arancioni.

La moto è dotata di una ciclistica sofisticata, considerando il telaio in acciaio sviluppato con un concetto “anti-squat”, oltre a sospensioni WP di ultima generazione.

Per la nuova versione Factory Edition si è partiti dalla KTM 450 SX-F 2023. L’esemplare è animato da un motore monocilindrico SOHC e si segnala anche un pacchetto elettronico che include il Traction Control, il Quickshifter e due mappe per il motore. La potenza raggiunge i 68 cavalli.

Prezzo

Realizzata in numero limitato di esemplari, come accennato, la nuova KTM 450 SX-F Factory Edition sarà proposta da gennaio 2023 a una cifra di 12.725 euro (IVA inclusa), secondo le indicazioni.

Foto: KTM