KTM 300 EXC HARDENDURO 2024: presentata un’inedita versione all’interno della nuova gamma EXC [FOTO]

Introdotta da KTM una nuova versione collegata alla panoramica EXC 2024: la KTM 300 EXC HARDENDURO.

La moto

Un esemplare sviluppato da esperti piloti di enduro estremo, tra cui il due volte vincitore del Red Bull Erzbergrodeo Manuel Lettenbichler. Il nuovo modello è equipaggiato con diversi accessori ripresi dal catalogo KTM PowerParts, ne che amplificano le doti.

Tra gli aspetti evidenziati sono citate delle nuove grafiche specifiche, un kit di paramani e manopole lock-on ODI di colore grigio, oltre a paracolpi sul manubrio “HARDENDURO”. Figurano un commutatore per la selezione della mappatura, un tappo del rabbocco dell’olio in arancione anodizzato, stesso colore della protezione del cilindro della frizione.

Il modello presenta una seduta Factory con cuciture a diamante e il telaio è rivestito d’arancione con un kit di protezione del telaio Factory.

Citate anche delle piastre della forcella fresate CNC in arancione anodizzato, e arancione risulta anche la corona Supersprox Stealth. L’impianto frenante prevede un disco anteriore flottante con relativa protezione in materiale composito e uno posteriore pieno, con abbinata protezione arancione e filo di sicurezza sul pedale.

Tra le soluzioni anche una ventola del radiatore, un paramotore in materiale composito e un set di ruote Factory, con cerchi D.I.D neri con raggi neri, mozzi e nippli anodizzati in arancione. Questi calzano pneumatici Metzeler 6 Days Extreme. Si segnala anche la cinghia anteriore e posteriore per sollevare l’esemplare.

Prezzo

Prossimamente disponibile nei concessionari KTM, per la nuova 300 EXC HARDENDURO 2024 si indica una cifra di 13.360 euro (IVA inclusa, f.c.).