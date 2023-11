Honda: arrivano le novità 2024 per DAX 125 e CB125F [FOTO]

Honda ha annunciato degli aggiornamenti per il 2024 per i modelli DAX 125 e CB125F. Il primo riceverà due nuove colorazioni per la livrea, mentre il secondo avrà anche qualche altra novità. Non sono stati annunciati eventuali aggiornamenti sui prezzi, ma il MY 2024 sarà disponibile tra dicembre e gennaio.

La Honda DAX 125 2024

La Honda DAX, modello iconico del marchio negli anni ’60 e ’70, è tornata a listino in questo 2023, con le sue dimensioni ultracompatte, le ruote da 12 pollici ed una forma allungata. Con la sua iconica scocca a “T” in acciaio pressato, che funge da telaio e da serbatoio del carburante, questa moto può trasportare due persone. Propone sospensioni di alto livello, cambio con frizione automatica a 4 rapporti ed il motore raffreddato ad aria.

Nel 2024, la DAX sarà commercializzata in Italia nella confermata colorazione Pearl Nebula Red e nel nuovo brillante Pearl Glittering Blue. Arriverà sul mercato a partire dal mese di dicembre.

La Honda CB125F

Passando alla Honda CB125F, questo modello è semplice e leggero, spesso utilizzato anche da chi è neopatentato o ha solamente la patente B. Nel 2021 è stata profondamente rinnovata, con un nuovo telaio, un nuovo motore eSP (Enhanced Smart Power) a basso attrito e l’avviamento silenzioso con alternatore (ACG). Aggiornamenti vincenti, visto che nel 2022 è stata la seconda moto 125 più venduta in Europa, con 7.000 esemplari acquistati.

Per il 2024 ci saranno alcune ulteriori novità: un nuovo silenziatore più corto ma dotato di paratia paracalore cromata più lunga, mentre il maniglione in alluminio è più resistente. Le colorazioni prevedono la conferma del Black e l’arrivo dei nuovi Imperial Red Metallic e Mat Marvel Blue Metallic. Sarà disponibile nelle concessionarie da gennaio 2024.