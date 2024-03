Geolier si è regalato un’esclusiva Honda CRF 250 x Supreme [VIDEO]

La passione di Geolier per il mondo delle moto è cosa nota. Il rapper napoletano, uno dei cantanti più chiacchierati durante il Festival di Sanremo 2024, è un appassionato di due ruote, in particolare di moto da cross. Passione di cui Geolier fa spesso mostra sui propri profili social con foto e video che lo ritraggono in sella alle YZ di Yamaha, moto per le quali ha un predilezione.

Una Honda CRF 250 firmata Supreme

Questa volta però il rapper ha guardato in casa Honda per farsi un regalo esclusivo, ovvero un’esclusiva Honda CRF 250 x Supreme. Si tratta di una serie limitata in 200 esemplari realizzata qualche anno fa, frutto della collaborazione tra la Casa giapponese e Supreme, brand americano di abbigliamento e lifestyle divenuto un punto di riferimento per la cultura dello streetwear.

Kit grafico a personalizzare il look

La Honda CRF 250 “Supreme”, realizzata per la collezione del autunno/inverno 2019 del marchio americano, si caratterizza per la grafica personalizzata basata sul rosso, colore dominante condiviso da Honda e Supreme. Al di là della personalizzazione estetica, resa disponibile solo attraverso un kit acquistabile negli store Supreme degli Stati Uniti, la Honda CRF 250 x Supreme ha la stesse caratteristiche meccaniche di un modello di serie.

Prezzo lievitato

Nonostante la caratterizzazione di questa moto sia solo estetica, la sua esclusività ha fatto aumentare la sua desiderabilità tra gli appassionati e di conseguenza ne ha fatto lievitare il prezzo. Nel 2021 ad esempio una Honda CRF x Supreme è stata venduta all’asta per 21.400 dollari, più del doppio rispetto al prezzo di listino.