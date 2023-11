Honda CB350: un mix tra elementi classici e moderni

Un modello dallo stile classico ed un po’ retrò, con elementi moderni. È la Honda CB350 una moto destinata a battagliare con la Royal Enfield Classic 350 e con la Jawa Classic. Uno stile unico, un motore a quattro tempi da 21 cavalli e molto spazio per la sicurezza. Venduto attualmente nel mercato indiano, non ci sono indicazioni sul suo eventuale futuro europeo.

Le caratteristiche

Disponibile con cinque diverse colorazioni, la Honda CB350 propone un serbatoio muscoloso ed illuminazione a LED, sia anteriore che posteriore. È presente il quadro strumenti, abbinato al sistema Honda Smartphone Voice Control, mentre i fari rotondi, le selle divise ed i parafanghi metallici raccontano la sua anima retrò. La sicurezza è quella dei tempi attuali, con la presenza di una frizione assistita ed antisaltellamento, così come il sistema Selectable Torque Control.

Non mancano elementi tecnici di livello, come le forcelle telescopiche all’avantreno e una sospensione posteriore caricata ad azoto pressurizzato. La frenata è garantita da un sistema ABS a doppio canale, con le ruote da 18 pollici ed uno pneumatico posteriore da 130.

Il motore

La Honda CB350 è spinta dal motore quattro tempi monocilindrico da 348 cc, con una potenza di 21 CV ed una coppia massima di 29,4 Nm, abbinato alla trasmissione a cinque marce.

I prezzi

Questo nuovo modello ha un prezzo di poco superiore ai 2.000 euro nel mercato indiano. Come dicevamo, non ci sono attualmente informazioni su un possibile prossimo approdo in Europa.