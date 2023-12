Honda CBR600RR 2024: arriva ad aprile, da 11.990 euro [FOTO]

Dopo il reveal dello scorso mese di agosto a Suzuka, la nuova Honda CBR600RR si avvicina all’atteso ritorno sul mercato italiano: il marchio giapponese ha annunciato l’arrivo il prossimo mese di aprile. Si tratta di uno dei modelli più amati della casa degli ultimi vent’anni, uscita di produzione nel 2016 ed ora pronta a solcare nuovamente le strade italiane ed europee.

Le caratteristiche

Il marchio asiatico ha deciso di reintrodurla sul mercato, visto il ritorno di interesse nel segmento delle sportive di media cilindrata, dopo gli anni più difficili precedenti. In piano c’è un’aerodinamica molto curata, con carenatura profilata per la minima resistenza all’avanzamento e alette frontali in grado di generare deportanza, anche in ingresso e uscita di curva, e le luci full LED. Il cruscotto propone uno schermo TFT a colori, dove sono presenti tutte le informazioni necessarie durante la guida, con la possibilità di scegliere fra tre differenti layout grafici.

L’impianto frenante è di tipo Cornering ABS con funzione di antisollevamento della ruota posteriore, mentre le pinze con attacco radiale a quattro pistoncini hanno dischi flottanti da 310 mm. La ciclistica è composta da telaio a doppia trave in alluminio, forcellone in alluminio a bracci differenziati, forcella Showa BPF (Big Piston Fork) con steli da 41 mm e ammortizzatore Showa con Unit Pro-Link.

Il motore

La nuova Honda CBR600RR è spinta dal motore a quattro cilindri in linea, con distribuzione bialbero (DOHC) a 16 valvole, con una potenza di 121 CV, dotato di frizione antisaltellamento e Quickshifter bidirezionale. Il comando dell’acceleratore è Throttle By Wire e l’elettronica di bordo sfrutta una piattaforma inerziale IMU a 6 assi di Bosch. I Riding Mode sono 5, di cui 3 predefiniti e 2 completamente personalizzabili.

Uscita e prezzo

La nuova Honda CBR600RR 2024 propone un prezzo di lancio di 11.990 euro (f.c.), dedicato agli appassionati che firmeranno il contratto nelle concessionarie ufficiali del marchio giapponese prima dell’inizio consegne, previsto ad aprile 2024.