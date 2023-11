Honda fa il pieno di novità: un giro nello stand più grande di EICMA con Costantino Paolacci [VIDEO LIVE]

Con una presenza dominante, non a caso ha allestito lo stand più grande di EICMA 2023, Honda è stata grande protagonista della manifestazione motociclistica milenese, nel corso della quale la Casa giapponese ha presentato una sfilza di novità che ha coinvolto più segmenti, dalle supersportive alle naked fino ad arrivare alle adventure per gli amanti dell’off-road.

A farci fare un giro nel maestoso stand Honda è Costantino Paolacci, responsabile comunicazione moto per Honda Italia, che ci conduce tra le tante novità della Casa nipponica a partire dalle sportive CBR che crescono in numero, con la nuova sportiva d’ingresso CBR500R, la nuova CBR600R, la top di gamma CBR1000RRR Fireblade e la new entry CBR600RR che torna nei listini dopo l’uscita nel 2017.

La famiglia delle adventure di Honda propone le nuove CRF1100L Africa Twin, anche in versione Adventure Sports, alle quali si aggiunge la novità NX500, una crossoverina agile e dinamica. Passando alle naked, a EICMA ha debutto la nuova CB500 Hornet, versione d’ingresso della gamma Hornet, affiancata dalla top di gamma CB1000 Hornet (al momento un prototipo) che arriverà nel corso della prossima estate. C’è poi anche la nuova CB650R, dotata della nuova frizione a controllo elettronico Honda E-Clutch.