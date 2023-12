Honda: accelerazione sull’elettrico, 30 modelli entro il 2030

Anche nel settore delle due ruote prosegue la transizione energetica e Honda ha deciso di dare un’accelerata decisa all’elettrico. La casa giapponese, infatti, ha annunciato l’introduzione di 30 nuovi modelli a zero emissioni entro il 2030, data entro la quale si è data l’obiettivo di arrivare a 4 milioni di unità di vendite globali per le moto elettriche. Aumentando le previsioni fatte nel 2022.

Investimento di oltre 3 miliardi

Per sviluppare il settore a zero emissioni, Honda ha annunciato un investimento di 500 miliardi di yen, cioè oltre 3 miliardi di euro, entro il 2030. In particolare, una prima tranche è già in corso (100 miliardi di yen tra il 2021 e 2025), ma l’investimento più importante sarà effettuato nella seconda metà del decennio, quando la casa giapponese è pronta a mettere sul piatto altri 400 miliardi di yen.

Honda si impegnerà per raggiungere gli obiettivi del margine di utile operativo del 2030, con oltre il 5% per il settore delle motociclette elettriche e oltre il 10% per l’intero settore delle motociclette. Per il 2031 e oltre, Honda mirerà a raggiungere un margine di utile operativo superiore al 10% nel settore delle motociclette elettriche e aumentare ulteriormente l’importo totale dell’utile.

Connettività e costi più bassi

La connettività è una delle caratteristiche che sarà notevolmente potenziata con le motociclette elettriche, grazie alla quale saranno possibili aggiornamenti software post-acquisto, compresa l’aggiunta di nuove funzioni, tramite OTA (over-the-air) o altri formati. A questo proposito, i modelli futuri, che saranno lanciati dal 2026, avranno una nuova unità di controllo telematico.

La casa giapponese sta lavorando anche sulle batterie. Oltre a quelle agli ioni di litio ternarie utilizzate nei modelli elettrici attualmente presenti sul mercato, Honda sta sviluppando batterie al litio ferro-fosfato (LFP) con l’intenzione di adottarle nel 2025. Potendo così fare un passo avanti importanti in termini di autonomia e di costi.

A questo proposito, la casa punta ad una riduzione del 50% del costo delle motociclette elettriche complete, rispetto al costo attuale dei modelli elettrici disponibili alimentati da batterie intercambiabili. A tal fine, Honda adotterà modelli plug-in, ottimizzerà le celle delle batterie ed aumenterà l’efficienza nell’approvvigionamento e nella produzione.