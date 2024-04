Honda SH125i Vetro: lo scooter sostenibile alla Design Week [FOTO]

La Milano Design Week 2024 vede anche le due ruote protagoniste, con alcuni marchi. È il caso di Honda. Il marchio giapponese, a fianco della Sustaina C-Concept, mostra al pubblico dell’evento milanese il suo scooter SH125i nella versione Vetro. Cioè l’edizione speciale, con materiali sostenibili, per ridurre del 9,5% le emissioni di CO2 rispetto alle tradizionali carenature.

“La serie SH125i Vetro è un esempio di come piccole modifiche nell’uso dei materiali possano portare benefici concreti per l’ambiente – le parole di Marcello Vinciguerra amministratore delegato Honda Italia Industriale – Nel nostro stabilimento di Atessa, ci impegniamo a migliorare l’efficienza dei nostri metodi di produzione, inclusa la riduzione delle emissioni prodotte”.

Le caratteristiche

Lo scooter SH125 è uno dei più popolari del marchio giapponese, tanto da risultare il modello più venduto in Italia nel 2023. Alla Design Week viene presentato, come dicevamo, nella versione speciale Vetro. Rispetto al modello classico, include distintive carenature verdi semitrasparenti e non verniciate, per ridurre le emissioni di CO2. Questo nuovo materiale è un’alternativa alla plastica ABS, utilizzata tradizionalmente per le parti ed i componenti non strutturali.

La riduzione delle emissioni di CO2 da parte di Honda attraverso l’uso di materiali innovativi, come dimostra proprio la serie SH125i Vetro, è una delle azioni adottate dalla casa asiatica in Europa per contribuire all’obiettivo globale dell’azienda di raggiungere la neutralità carbonica in tutti i suoi prodotti e le sue attività aziendali entro il 2050.

Prezzo

La Honda SH125i Vetro è già disponibile nelle concessionarie del marchio, conforme alla normativa Euro5+ obbligatoria entro fine 2024, con un prezzo di 4.040 euro (f.c.).