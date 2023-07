BMW: si amplia la struttura del dipartimento Motorsport

BMW amplia la struttura del dipartimento Motorsport per “prepararsi alle sfide del futuro”. Sotto la direzione generale del Direttore di BMW Motorrad Motorsport Marc Bongers, sono stati creati i ruoli di Direttore Tecnico e di Responsabile Customer Racing: il primo è Christian Gonshor, mentre il secondo è Uwe Geyer.

“Con questa nuova struttura, stiamo ottimizzando il modo in cui sono organizzati i reparti di sviluppo e di test, per i nostri progetti di lavoro e per il customer racing – le parole di Markus Schramm, Responsabile di BMW Motorrad – Questo ci permetterà di aumentare le nostre capacità a Monaco e nello stabilimento di Berlino”.

I nuovi reparti

Il nuovo direttore tecnico è stato incaricato di ottimizzare l’organizzazione tecnica del lavoro di sviluppo e di test. Sotto la sua guida, sono stati formati diversi team specializzati per le aree dei test, del telaio, del motore, dell’elettronica e dell’aerodinamica. Questi team hanno sede principalmente a Monaco, ma saranno in collaborazione con lo stabilimento di Berlino. BMW Motorrad Motorsport sta attualmente sviluppando la produzione della BMW M 1000 RR.

Il Customer Racing, invece, costituisce un pilastro fondamentale delle attività motoristiche di BMW Motorrad. Vengono sviluppati i progetti per tutti i clienti nel mondo. Non solo per quelli che guidano su strada, ma anche per quelli che vogliono competere con i prodotti del segmento Supersport, a livello professionale, semi-professionale o per hobby. La pianificazione delle componenti, la produzione dei pezzi e i tempi di consegna saranno sempre più ottimizzati in futuro.