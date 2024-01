BMW al Motor Bike Expo 2024 con l’anteprima delle nuove R 12 e R 12 nineT [FOTO]

BMW Motorrad sarà presente al Salone Motor Bike Expo 2024, che si terrà da venerdì 19 a domenica 21 gennaio a Verona Fiera.

In quello che è uno dei principali eventi europei dedicati al segmento delle moto cruiser e della customizzazione, BMW Motorrad mostrerà al pubblico i prodotti della famiglia Heritage oltre a portare alcuni nuovi modelli in anteprima assoluta.

Prima volta dal vivo per le nuove BMW R 12 e R 12 nineT

Le novità che saranno presentate per la prima volta al pubblico sono le nuove BMW R 12 e BMW R 12 nineT che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi. Insieme a queste motociclette, lo stand di BMW Motorrad al padiglione 4 del Motor Bike Expo 2024, ospiterà anche i modelli della famiglia R 18 e l’iconica BMW R 5, moto storica che simboleggia l’anello di congiunzione della gamma heritage attuale con le radici più profonde del marchio bavarese.

Una speciale R 18 customizzata

Nel padiglione 1 della manifestazione veronese, dedicati ai progetti di customizzazione, BMW sarà protagonista con diversi esemplari di R 18 customizzate dalla rate di concessionari BMW Motorrad, realizzati in occasione del contest R 18 Your Choice dello scorso anno. A questa si aggiungerà l’anteprima mondiale di una realizzazione su base R 18 ad opera di un importante customizzatore americano e sulla quale BMW per il momento mantiene il massimo riserbo.

C’è anche l’eParkourer elettrico BMW CE 02

BMW Motorrad animerà anche la Street Culture Area (padiglione 5) dove sarà esposto un esemplare di BMW CE 02, il rivoluzionario eParkourer elettrico presentato la scorsa estate a Berlino in occasione dei BMW Motorrad Days al Pure&Crafted Festival e che arriverà sul mercato nella prima metà del 2024.