BMW alza il velo dalle nuove F 800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure [FOTO]

Un trio di novità, composto dalle nuove F 800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure, è quello svelato da BMW Motorrad. Con i MY 2024 le tre moto touring di fascia media della Casa dell’Elica rinnovano la “GS experience” con una serie di aggiornamenti a partire da quello che riguarda l’evoluto motore bicilindrico parallelo, condiviso della tre nuove moto BMW così come il telaio a ponte in acciaio.

Novità in comune tra i tre nuovi modelli di BMW Motorrad è l’affinamento elettronico, che prevede il nuovo display TFT da 6,5 pollici che integra il Connect Ride Navigator di BMW. Pur come elementi condivisi, ognuna delle tre moto ha peculiarità specifiche che ne determinano il carattere e ne circoscrivono il perimetro ideale di utilizzo.

Motore bicilindrico da 895 cc per tutte e tre

Tutte e tre le nuove GS medie di BMW dispongono del motore due cilindri in linea da 895 cc (rispetto al precedente da 853 cc) che incrementa trazione, coppia e reattività in accelerazione. Il propulsore sviluppa 105 CV e 95 Nm per le due 900, mentre sulla 800 arriva a 87 CV e 91 Nm. La F 800 GS è anche disponibile in versione depotenziata a 47 CV guidabile con patente A2. Le tre moto sono dotate di serie Abs Pro, controllo di trazione dinamico, modalità di guida Rain e Road, con la possibilità di scegliere a richiesta i riding mode Pro opzionali e il Dynamic Brake Control.

La nuova BMW F 900 GS

Partendo dalla nuova BMW F 900 GS, questa esalta lo spirito off-road proponendosi alleggerita di 14 kg rispetto al modello precedente, con il peso che si attesta a 219 kg in ordine di marcia. Alla dieta dimagrante ha contribuito il serbatoio leggermente più piccolo, ora di 14,5 litri, realizzato in materiale plastico, il posteriore ridisegnato con forcellone alleggerito e il nuovo terminale di scarico Akrapovic. Sul fronte dell’ergonomia, la nuova F 900 GS dispone di pedane più basse e manubrio più largo per agevolare la guida in piedi. Ulteriori novità riguardano la nuova forcella rovesciata Showa regolabile e una nuova leva del cambio, anch’essa regolabile e condivisa con gli altri due nuovi modelli.

La BMW F 900 GS MY 2024 ha un design più sportivo, oltre nuovi fari a LED, becco corto e supporto multifunzionale da 12 mm per montare action cam o altri device di serie. Disponibile al lancio in tre colorazioni, la nuova F 900 GS ha un ricco elenco di optional dal quale attingere dove troviamo ad esempio il pacchetto Enduro Pro, il sistema keyless e la funzione chiamata d’emergenza intelligente.

La nuova BMW F 900 GS Adventure

Uno step in termini di vocazione fuoristradistica lo offre la nuova BMW F 900 GS Adventure, progettata per i viaggi più lungi e impegnativi. Rispetto alla versione standard, la Adventure si distingue per il serbatoio più grande (23 litri), la protezione in alluminio per il motore e il parabrezza touring con inclinazione regolabile. Elementi che fanno salire il peso della moto a 246 kg. Le sospensioni elettroniche Dynamic Esa sono disponibili in optional, mentre a livello estetico la gamma propone due colori: Blackstorm metallizzato e White Aluminum opaco.

La nuova BMW F 800 GS

La nuova BMW F 800 GS, versione entry level, è quella più orientata all’uso stradale. Con un peso di 227 kg, la F 800 GS 2024 sfrutta buona parte delle novità delle sorelle maggiori 900, portando in strada, seppure con la spinta di un motore meno potente, le peculiarità viste sugli altri due modelli appena svelati da BMW. La nuova F 800 GS è dotata di schermo TFT da 6,4 pollici, gruppi ottici a LED, cerchi in lega da 19 pollici all’anteriore e da 17 pollici al posteriore. Tre le opzioni cromatiche prevista al debutto in concessionaria, con la possibilità di optare a richiesta anche per il pacchetto Enduro Pro e le sospensioni elettroniche Dynamic Esa.