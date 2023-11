BMW R 12 e R 12 nineT 2024: svelate le nuove cruiser e roadster classiche [FOTO]

BMW presenta le nuove R 12 e R 12 nineT, moto dal look classico che puntano a conquistare gli appassionati di moto dal sapore retrò ma che sono in grado di offrire prestazioni di alto livello e tecnologie moderne.

Il nuovo capitolo della gamma BMW Motorrad Heritage si articola dunque in due direzioni. La prima è quella intrapresa dalla nuova BMW R 12, che il costruttore tedesco descrive come “una classica cruiser per una guida piacevole e rilassata”. La seconda è la nuova BMW R 12 nineT, evoluzione della R nineT originaria della roadster classica, che preserva l’impostazione generale del design e la marcata vocazione per le personalizzazioni. Entrambe saranno disponibili nel 2024.

Le nuove BMW R 12 ed R 12 nineT, progettate con l’intento di unire l’essenzialità con la cura dei dettagli, combinano il motore boxer con un design che abbraccia epoche diverse, potendo fare leva su un’ampia possibilità di personalizzazione che permette di configurare la propria moto su misura.

Motore boxer e telaio tutto nuovo

Le due nuove moto di BMW Motorrad montano il motore bicilindrico boxer di 1.170 cc di cilindrata che eroga 95 CV sulla R 12 e 109 CV sulla R 12 nineT. Entrambe le moto dispongono di un telaio completamente riprogettato, oltre che di un nuovo airbox integrato sotto la sella. Il telaio è composto da una struttura a ponte tubolare in un unico pezzo con telaietto posteriore imbullonato. Tale soluzione ha permesso di ridurre il peso e conferire alle moto un look più pulito.

Dotate di impianto di scarico “Twin Pipe” sul lato sinistro con due silenziatori posteriori con design a cono rovesciato, le due R 12 sono caratterizzate anche da nuova strumentazione con elementi tondi. Dell’equipaggiamento di serie fanno parte la presa USB-C e la presa 12 V, mentre il display digitale è disponibile come optional. Sulla nuova BMW R 12 la strumentazione di serie si limita al tachimetro, col contagiri presente tra gli accessori BMW Motorcycle.

Design distintivo e comfort di guida

La nuova BMW R 12 ha serbatoio in acciaio, linea discendente, sella solitaria e copriruota posteriore curvo e ribassato sopra una ruota da 16 pollici, mentre quella anteriore è da 19 pollici. Un impostazione in pieno stile cruiser ribadita anche dalla posizione di seduta ribassata con altezza della sella ridotta e manubrio largo. La R 12 propone tre opzioni cromatiche: vernice di base Blackstorm metallizzato opaco, colore supplementare Rosso avventurina metallizzato, opzione 719 “Thorium” in Avus Silver metallic. I prezzi della nuova BMW R 12 partono da 15.900 €.

La nuova BMW R 12 nineT si presenta con una linea ascendente e dinamica da café racer dei vecchi tempi, con serbatoio in alluminio con pannelli laterali spazzolati e trasparenti. Il serbatoio, accorciato e ristretto di 30 mm nella zona posteriore, ha permesso di migliorare l’ergonomia col pilota più vicino al manubrio e una seduta maggiormente orientata verso l’anteriore della moto. Anche sulla R 12 nineT si può scegliere fra tre colori: vernice base Blackstorm metallizzato, colore supplementare San Remo Green metallizzato, opzione 719 “Aluminium” in alluminio spazzolato/vernice nera notte. La nuova BMW R 12 nineT ha un prezzo base di 18.950 €.