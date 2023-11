BMW R 1300 GS: gli pneumatici Metzeler primo equipaggiamento [FOTO]

La BMW R 1300 GS è la rinnovata enduro touring del marchio bavarese, con un peso ridotto di 12 chilogrammi ed il motore da 145 CV per prestazioni di rilievo. La moto tedesca è equipaggiata, in tutte le sue versioni, con gli pneumatici Metzeler Tourance Next 2. Con l’opzione di richiedere i Karoo 4, come alternativa.

Gli pneumatici Tourance Next 2

Questi pneumatici di primo equipaggiamento sono stati appositamente progettati, con specifica B, per la R 1300 GS e sono dedicati a chi utilizza la moto utilizzano la moto per i lunghi viaggi o per le escursioni del fine settimana, da soli o con passeggero.

Secondo quanto annunciato dal marchio di pneumatici, infatti, Tourance Next 2 offrono maneggevolezza e sensazione di controllo grazie al comportamento neutro garantito dalla struttura radiale con cintura d’acciaio a 0°, una risposta immediata alla frenata sul bagnato, anche alle basse temperature, prestazioni elevate e durature per tutto il ciclo di vita del pneumatico, con grande comfort.

Gli pneumatici Karoo 4

Come dicevamo, si possono richiedere (su opzione) gli pneumatici Metzeler Karoo 4, dedicati principalmente a chi utilizza molto la moto fuoristtada. Questi pneumatici polivalenti, infatti, sono in grado di offrire una grande trazione in off road, anche nel fango più profondo, consentendo al contempo ottima resistenza all’abrasione, ai tagli e agli strappi.

Uscita e prezzi

La nuova BMW R 1300 GS si propone sul mercato italiano con prezzi che partono da 20.850 euro, con un arrivo in concessionaria previsto tra dicembre 2023 e gennaio 2024.