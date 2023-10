BMW M 1000 XR: la nuova moto sportiva a lunga percorrenza [FOTO]

BMW presenta la M 1000 XR. È il terzo modello M del marchio tedesco e si tratta di una moto sportiva a lunga percorrenza, cioè progettata sia per poter fare viaggi che per potersi divertire in circuito. È spinta dal motore quattro cilindri in linea da 201 cavalli e 113 Nm di coppia massima.

Le caratteristiche

Si tratta di un modello dal look dinamico, tipico delle versioni M, con un frontale distintivo grazie alle nuove M winglets, progettate come ali quadruple. Il look orientato alle prestazioni si riflette anche nella livrea, con il corpo della moto in nero abbinato ai colori M Light Blue, Dark Blue e Red. Le sospensioni e il telaio della nuova M XR si basano sulla S 1000 XR, con il telaio a ponte in alluminio come elemento centrale, sono presenti presenta forcelle rovesciate all’anteriore con un diametro degli steli di 45 mm.

Dopo la M 1000 RR e la M 1000 R, la nuova M XR è la terza moto BMW dotata di un freno M. Insieme ai due dischi freno da 320 mm con 5 mm di spessore e ai mozzi di calettamento in alluminio anodizzato nero, l’impianto frenante dotato di una nuova pompa radiale per il freno anteriore rappresenta attualmente l’apice dello sviluppo dei freni nel campo degli impianti omologati per la circolazione stradale. Il quadro strumenti della nuova M XR corrisponde al design della M RR e offre anche l’animazione M start-up.

Il motore

La BMW M 1000 XR è spinta dal citato motore quattro cilindri in linea da 201 CV, 31 CV in più rispetto alla S 1000 XR, con una coppia massima di 113 Nm, raggiunta a 11.000 giri/min. L’aumento della potenza di spinta della ruota posteriore in tutte le marce è garantito anche da un rapporto di trasmissione secondario più corto grazie all’utilizzo di una corona con 47 denti.

Prezzi

Il nuovo modello del marchio tedesco ha un listino a partire da 26.690 euro.