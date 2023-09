BMW CE04: la prova del nuovo scooter elettrico [FOTO]

Il CE04 è il nuovo mezzo elettrico di BMW, ha un design innovativo, 130 km di autonomia ed è pronto a popolare le città moderne.

Estetica

Oggi questo CE04 è l’unico esponente della famiglia delle due ruote elettriche in casa BMW, rimpiazza il vecchio C Evolution presentato nel 2017 e ritirato dal mercato nel 2021. Se il suo predecessore rischiava di confondersi tra tutti gli altri scooter, questo nuovo mezzo green si distingue per le sue forme stravaganti ed i profili futuristici. Il CE04 infatti stravolge i tipici riferimenti degli scooter che siamo soliti vedere in ogni angolo delle nostre città. All’anteriore il mozzo e l’impianto frenante marchiato JJuan sono avvolti da una plastica che diventa tutt’uno con la carena. Il fanale è full-led e sopra di esso si trova un piccolo parabrezza dalla discutibile funzione pratica ma che a esteticamente crea uno stacco con la plastica opaca della zona centrale.

Avvolto dietro al plexi è collocato il display a colori TFT da 10,25 pollici. L’elemento che più di tutti attira attenzione su questo scooter elettrico è la insolita sella, lunga e sottile. Sotto la seduta troviamo un pratico vano in grado di ospitare il cavo di ricarica ed un casco jet. Il retrotreno è arricchito da un moderno monobraccio che mette in risalto la ruota posteriore piena, una scelta stilistica insolita ma da noi apprezzata. Raffinata la scelta del perno ruota cavo all’interno, a riprendere le “grandi” del marchio. Le colorazioni disponibili sono bianco o blu (Avantgarde) entrambe arricchite da inserti arancioni, esiste inoltre una terza versione più sobria in total white.

Cruscotto e comandi

In ogni parte di questo CE04 troviamo elementi distintivi e di modernità, il cruscotto non è da meno. Attraverso una grafica molto intuitiva lo schermo offre tutte le informazioni necessarie, oltre a quelle più comuni troviamo anche pressione delle gomme, temperature motore e batterie. È possibile connettere a questo scooter elettrico di BMW il proprio smartphone, avendo accesso ai pannelli del navigatore, musica e telefono, utili soprattutto se combinati con un interfono bluetooth.

Sul manubrio, oltre ai pulsanti essenziali, il CE04 dispone sulla sinistra l’ormai diffusa ghiera circolare BMW per la navigazione nei menù di bordo ed un tasto per abilitare la retromarcia, molto utile nelle manovre da fermo. Sul blocchetto di destra sono invece presenti il pulsante per attivare le manopole riscaldate e quello per la scelta della modalità di guida. I comandi sono completi, ereditati infatti dalle sorelle maggiori, nate e sviluppate per i lunghi viaggi. Nelle pulsantiere, la geometria delle leve e le manopole sono infatti comode ed intuitive.

Motore e batterie

In versione full-power il CE04 è mosso da un motore in grado di sprigionare 42 CV mentre la velocità massima è limitata a 130 km/h. L’autonomia, come per ogni mezzo elettrico dipende molto dalla potenza istantanea richiesta al motore. In un utilizzo bilanciato tra urbano ed extraurbano, con una ricarica completa siamo stato in grado di coprire attorno ai 100 km. Ciò che molto influenza l’autonomia di questo CE04 sono le mappature che si possono scegliere tra Eco, Road, Rain e Dynamic (come optional).

Ogni singola modalità è caratterizzata da una differente impostazione in termini di coppia erogata ed invasività della frenata rigenerativa. Lo scooter accetta modalità di carica attraverso la presa domestica a 2,3 kW ed anche la modalità di carica rapida a 6,9 kW. La modalità più lenta impiega circa 3h e mezza a raggiungere l’80% di carica della batteria mentre quella più rapida solamente 65 minuti. Durante la carica è possibile selezionare la potenza assorbita dal caricatore per non sovraccaricare la rete domestica.

In sella

Il CE04 sicuramente non passa inosservato. Le linee futuristiche ed il suo tipico design slanciato lo rendono giovane e intrigante. BMW ha sacrificato comfort e agilità puntando molto sul look. È evidente il delicato compromesso tra questi due aspetti. Abbiamo utilizzato lo scooter in città e ci ha soddisfatto, è scattante ai semafori e sempre pronto. La frenata rigenerativa dona molta sicurezza e non appena si lascia l’acceleratore il sistema già rallenta di molto il mezzo, rendendolo ancora più reattivo. Per questo la frenata, anche se ottima, in alcune circostanze è solamente un di più. La sella è poco imbottita e dopo alcune decine di minuti in sella si fa sentire, è larga come una seduta da cross e questo aiuta nelle manovre con i piedi a terra.

La nota dolente di questo CE04 è la poca agilità, la distribuzione dei pesi abbassa il baricentro ma non abbastanza per compensare la lunghezza del mezzo (2,28m) e le ruote da 15 pollici. Molte volte nel traffico siamo stati costretti a lasciare spazio agli scattanti ‘ruote alte’ tradizionali. Si parla ancora di compromessi su un mezzo green, ma questa volta BMW non ci ha fatto percepire scarse autonomie o mancanza di prestazioni. Ancora una volta la casa tedesca ha alzato l’asticella portando sul mercato un prodotto solido, affidabile e di un livello superiore rispetto alla concorrenza elettrica. Il prezzo di partenza di questo scooter non varia in funzione della potenza richiesta ed è di 12.550€, attenzione agli ecoincentivi.