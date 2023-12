La BMW M 1000 XR 2024 monterà pneumatici Continental Hypersport [FOTO]

La nuova BMW M 1000 XR ha scelto il più potente pneumatico Hypersport di Continental, il ContiRaceAttack 2 Street, come primo equipaggiamento. La fornitura delle gomme per una delle moto crossover di serie più leggere e dinamiche, che nel modello 2024 offre una potenza massima di 201 CV, segna la prima partnership tra i due marchi per i modelli M di BMW Motorrad nel segmento degli pneumatici hypersport.

Pneumatici versatili, dalle strade di campagna alle piste da corsa

Il ContiRaceAttack 2 Street è stato sviluppato per i motociclisti che vogliono combinare le giornate in pista con le esperienze su strada. A tal fine parliamo di uno pneumatico in grado di performante nelle curve strette con un handling preciso, una prevedibilità ai massimi angoli di piega e una stabilità di guida fino a una velocità massima di oltre 275 km/h. Queste caratteristiche lo rendono la soluzione ideale per la nuova BMW M 1000 XR, una moto crossover di fascia alta per le esigenze più elevate.

A supportare in strada il potenziale della BMW M 1000 XR 2024 sono tutta una serie di tecnologie all’avanguardia che caratterizzano lo pneumatico ContiRaceAttack 2 Street. Tra queste troviamo la mescola BlackChili, che incrementa aderenza, efficienza e chilometraggio, la tecnologia MultiGrip, che permette di usare una mescola con differenti livelli di grip omogenei tra loro grazie a una vulcanizzazione a temperatura differenziata durante il processo di produzione, la tecnologia GripLimitFeedback della carcassa che aumenta il livello di sicurezza ad angoli di piega più estremi, la spiralatura a 0° in cavo d’acciaio ZeroDegree, e il disegno del battistrada con una bassa proporzione negativa e una proporzione massima di slick sulla spalla dello pneumatico che esalta le prestazioni con l’angolo di piega massimo.

Per la strada e la pista

Lo pneumatico anteriore della nuova BMW M 1000 XR è disponibile nella misura 120/70, mentre la ruota posteriore è dotata di uno pneumatico 200/55, sia in combinazione con i cerchi in alluminio forgiato da 17 pollici di serie sia con i cerchi in carbonio M opzionali. Il ContiRaceAttack 2 Street è disponibile anche per il posteriore in tre ulteriori larghezze di pneumatico: 180/55, 190/50 e 190/55. Può essere guidato con una pressione d’aria normale su strade extraurbane e con una pressione d’aria ridotta in pista. L’uso di riscaldatori di pneumatici è possibile, ma non obbligatorio. Per giri in pista ancora più veloci, il ContiRaceAttack 2 Street può essere combinato con il ContiRaceAttack 2 soft/medium.