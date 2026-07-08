Aprilia RSV4 Factory 2026: Superbike senza compromessi [PROVA IN PISTA]

Misano Adriatico – È il lunedì dopo il week end che ha ospitato la WSBK al Misano World Circuit e, come da tradizione, Pirelli rimane in circuito per la prima delle due tappe dei Pirelli Days previsti per 2026. Oggi però, non siamo qui per provare le arcinote coperture slick in mescola: siamo qui perché Aprilia ci ha invitati per testare l’iconica RSV4 Factory 2026. La superbike di Noale, creata con il solo obiettivo di vincere in pista, ha attraversato un decennio da regina assoluta grazie alla lungimiranza progettuale della Casa veneta che ha creato e sviluppato un progetto rivelatosi da subito innovativo e vincente. Sette dei 54 titoli iridati vinti da Aprilia nella sua giovane storia, infatti, sono stati conquistati proprio dalla RSV4 nel campionato mondiale SBK.

Nuovo design, nuova aerodinamica

L’RSV4 RF LE è stata la prima moto di serie a dotarsi, nel 2018, di quelle appendici aerodinamiche diventate poi “virali” per ogni moto stradale che si rispetti. Dopo anni di test, studi e analisi in galleria del vento, ecco apparire per la prima volta sull’ultima evoluzione della RSV4, il concetto delle due superfici alari sovrapposte nella parte sottostante il cupolino: derivate dalla MotoGp, sono il risultato della più avanzata ricerca di stile imprescindibilmente legata alla funzione. Con la sola idea di eccellere, gli ingegneri hanno lavorato in modo approfondito per offrire maggiore protezione al pilota e una minore resistenza all’aria: l’aerodinamica aiuta a incollare la moto all’asfalto garantendo agli pneumatici massima aderenza con la minor dispersione di potenza possibile. Le nuove winglets studiate in galleria del vento, permettono di aumentare la pressione sull’anteriore e, di conseguenza, di incrementare ulteriormente la precisione nella percorrenza di curva, ambito in cui anche la RSV4 ha sempre primeggiato. È nuovo anche il design dei fianchetti e lo stile del codone con frecce e stop integrate nel portatarga: in questo modo basta semplicemente sganciare il portatarga stesso per trasformare la RSV4 in versione pronto pista. Le modifiche alla carenatura hanno portato ad una riduzione del coefficiente di penetrazione aerodinamico del 6% diminuendo anche dell’8% la tendenza della moto all’impennata, restituendo così accelerazioni maggiori con un minor sforzo fisico.

Il V4 più potente mai costruito da Aprilia

Le nuove RSV4 ed RSV4 Factory sono spinte dal V4 a 65° più potente mai realizzato dalla casa di Noale. Pur rispettando la stringente omologazione Euro5+, questo propulsore vede la potenza massima crescere fino a 220 cv a 13.000 giri/min e la coppia massima attestarsi a 127 Nm a 10.800 giri/min. I valori sono impressionanti e forse a più di “qualcuno” è sfuggita questa chicca di Aprilia, anche perché la Casa veneta non è solita sbattere in faccia al pubblico i numeri, quanto conquistarlo con le emozioni e la dinamica di guida. L’ulteriore incremento della potenza massima è reso possibile anche dall’adozione di corpi farfallati da 52 mm (rispetto ai 48 della versione precedente) e di una nuova valvola allo scarico che lavora in maniera più fluida rispetto alla precedente. Il catalizzatore è ora situato in una posizione studiata per diminuire il rimando di calore al pilota e rendere più semplice il montaggio del silenziatore slip-on SC omologato (1.999 €) presente nel ricco catalogo di accessori Aprilia e ART (acronimo di Aprilia Racing Technology). Se si decide di abbinare al terminale anche il collettore centrale ART (350€), grazie ad una mappatura dedicata della centralina, la RSV4 Factory guadagna ben 8,2 cv e 5,9 Nm di coppia con una riduzione di peso totale che si attesta a 5,5 Kg.

La “prima volta” del controllo predittivo

Con l’ultima RSV4 Factory, la suite APRC scrive un capitolo inedito riguardante l’elettronica di bordo che gestisce i sistemi attivi di ausilio alla guida. Vengono introdotti – per la prima volta – una serie di pacchetti elettronici (acquistabili come In-app purchase senza necessità di recarsi dal concessionario) capaci di unire prestazioni e sicurezza in una formula che permette al rider stesso di raggiungere i propri limiti per poi consentirgli di superarli gradualmente grazie a nuove componenti che operano seguendo logiche adattive/predittive sui controlli che gestiscono impennata, trazione e imbardata. E’ la prima volta che assistiamo all’utilizzo del termine “predittivo” su una superbike ma, in realtà, è proprio di questo che si tratta: la parte predittiva dell’algoritmo elabora in tempo reale i parametri del veicolo grazie alla IMU e, analizzando e raccogliendo in continuazione i dati relativi a velocità, angolo di piega, marcia inserita, fase di apertura del gas e così via, prepara in anticipo un intervento graduale e mirato a migliorare la fase di guida in quel preciso momento. Oltre a questo, il software analizza costantemente le risposte dinamiche del veicolo e lo stile di guida del pilota in modo a restituire un controllo ancora più raffinato ed efficace. Questa caratteristica è sfruttabile in circuito quando le azioni di ripetono in modo continuativo e, più si mantiene la continuità della prestazione, più il software riesce a definire e prevedere come gestire la situazione che si verrà a creare nello stesso punto alla prossima tornata.

L’elettronica APRC del futuro

Il nuovo modello di gestione dei controlli della suite APRC prevede di serie – sia su RSV4 che sulla Factory – i seguenti aiuti: l’ATC (Aprilia Traction Control) regolabile su 8 livelli, anche in corsa, e predisposto per lavorare in sinergia con il nuovo Aprilia Slide Control (ASC); il rinnovato AWC (Aprilia Wheelie Control) regolabile su 3 livelli nonché uno degli aiuti che dispone di funzione predittiva; l’AEM (Aprilia Engine Map) regolabile su 3 modalità di erogazione della potenza; l’eccellente AEB (Aprilia Engine Brake) che funziona ora con un algoritmo specifico che ne ottimizza il funzionamento tenendo in considerazione l’angolo di piega, anch’esso regolabile su 3 livelli e l’AQS (Aprilia Quick Shift) ossia il cambio elettronico di Aprilia che non ha bisogno di presentazioni dato il suo funzionamento pressoché perfetto sia in up che in downshift (anche a gas aperto). Solo su RSV4 Factory sono di serie anche il Track Pack, il Comfort Pack ed il Race Pack: il primo comprende la Dashboard Race con una configurazione specifica per la pista, l’Aprilia Launch Control (ALC) regolabile su 3 livelli, l’Aprilia Pit Limiter (APL) e il nuovo ASC (Aprilia Slide Control) che sfrutta le funzioni predittive. Il Comfort Pack prevede invece le Bending Lights e l’Aprilia Cruise Control (ACC), forse non ritenuto necessario su una Superbike di questo calibro ma comodo se la si usa anche su strada. Il Race Pack invece, abilita la funzione Corner By Corner: questa tecnologia attiva – come sulle moto da corsa più evolute – il cambio automatico (durante la guida) dei settaggi di ATC, AWC e AWB secondo quanto impostato dal pilota prima di entrare in pista. La funzione Corner by Corner delle sospensioni invece, sfrutta la stessa tecnologia di cui sopra ma lo fa analizzando il comportamento delle ultra collaudate Öhlins Smart EC 2.0. Tramite l’applicazione Aprilia MIA di quarta generazione, è possibile gestire anche le impostazioni della funzione Corner By Corner dedicata alle sospensioni semiattive, scaricando i dati direttamente sullo smartphone per poi analizzarli ed eventualmente modificarli per trasferirli poi alla moto.

Con la RSV4 Factory in pista a Misano, come va

Una volta in pista, come funziona l’elettronica predittiva? Per farla (molto) semplice, le nuove funzioni permettono di selezionare il circuito nel quale si andrà a girare e, tramite GPS integrato, nel momento in cui lo stesso viene riconosciuto, è possibile caricare tramite app le impostazioni che si vogliono applicare al Corner by Corner per ottenere la miglior combinazione di aiuti in relazione alle proprie capacità ed alle proprie sensazioni. È possibile selezionare la tipologia di assetto e la gestione elettronica che si preferisce con relativo damping, curva per curva; inserendo poi il peso del pilota, sarà possibile tarare l’anti-wheeling e gli altri aiuti attivi in maniera più precisa, rendendo sempre più accurato il risultato finale. Sembra tutto molto complicato ma è più difficile a dirsi che a farsi: l’unica cosa che serve è prendersi il tempo necessario ad impostare i vari parametri e poi… girare, girare e girare facendo in modo che la RSV4 raccolga i dati e restituisca azioni mirate ad incrementare il ritmo del pilota, portandolo a diminuire i tempi sul giro solamente “aiutandolo” a gestire gli aiuti nei momenti chiave della guida al limite. Le RSV4 disponibili per il test non erano in esclusiva, ovviamente, ma in condivisione tra vari tester, tutti con stili di guida e limiti differenti. In questo caso è quindi difficile per il sistema predittivo “capire” quali sono le azioni da intraprendere per migliorare la guida, motivo per il quale era solo una Tuono V4 ad avere il sistema completamente operativo. Certo è che davanti a noi c’è una delle Superbike più pure ancora oggi in circolazione, nata, cresciuta e messa a punto per l’uso in pista: ho avuto la fortuna di provare tutte le serie di RSV4 prodotte e posso confermare che qui, siamo arrivati ad un livello altissimo. Il lavoro fatto dagli ingegneri sulle funzioni della suite APRC ha reso questa race-replica una moto ancor più facile (per la categoria) da guidare e talmente personalizzabile da poter ottenere un veicolo in grado di adattarsi alle specifiche esigenze di ogni pilota. Per il test a Misano, i tecnici Aprilia hanno gommato le RSV4 Factory con pneumatici Pirelli Superbike SC3, il top per le condizioni dell’asfalto e per la tipologia di moto. In sella ritrovo un’ergonomia praticamente identica alla versione precedente, con quel serbatoio un po’ spigoloso nella zona di contatto con l’interno coscia perfetto in piega ma “che si fa sentire” se si sta in sella tuta la giornata. L’offset della nuova piastra di sterzo aumentato di 2 mm apre lievemente l’angolo portando ad una conseguente riduzione dell’avancorsa per una moto ancora più agile e reattiva. I primi giri servono per prendere confidenza con questa superbike che più va forte e più diventa incisiva: esco dalla Misano a gas spalancato con il V4 che sprigiona tutti i suoi 220 cv con rabbia ma anche con più omogeneità rispetto a prima, merito della nuova valvola allo scarico che si apre in maniera molto più fluida. Sopra ai 10.000 giri la spinta aumenta e persiste fino ai 13.000 senza cali: subito dopo il muretto dei box, poco prima del ponte, mi attacco alla pompa del freno che tramette una forza frenante mostruosa ai 4 pistoncini da 30 mm delle pinze Brembo Hypure che mordono i dischi da 330 mm generando una decelerazione massiva che porto fin dentro la prima curva della Variante del Parco. Nel tratto guidato fino alla prima del Rio, apprezzo come l’agilità della RSV4 sia migliorata grazie al motore montato più in alto di 5 mm e all’attacco del pivot incrementato in altezza di 2.5 mm rispetto alla versione precedente. Raccordo la seconda del Rio e dopo il cambio di direzione con curva 6, apro tutto il gas e il motore mi fionda in un attimo dentro la Quercia: la nuova aerodinamica e le ali a due livelli diminuiscono la resistenza dell’aria ma aumentano la spinta sull’anteriore proprio in fase di inserimento e percorrenza, trasmettendo ancora di più la percezione di solidità dell’avantreno. Fuori dal Tramonto mi spingo verso il Curvone che è un banco di prova per la dinamica delle moto di serie: qui, le Öhlins impostate in modalità semiattiva, consentono una percorrenza precisa, lasciando intendere che lei potrebbe fare anche molto di meglio… basterebbe avere il pelo di tenere spalancato! Il posteriore resta incollato a terra e apprezzo il bilanciamento perfetto dell’Aprilia Engine Brake impostato a 2 e dell’ASC sullo stesso valore, che sento agire all’ingresso della 13. Percorro il Carro ed affronto curva 15 con il gomito a terra prima di buttarmi nuovamente nella Misano e ricominciare un altro giro su questa fantastica giostra che si chiama Aprilia RSV4 Factory. Un gioiello che evidenzia in questa ultima evoluzione, caratteristiche di maneggevolezza e stabilità incrementate per una facilità di guida aumentata. Ora appaga la fluidità: quando vai a prendere in mano il gas in uscita di curva, la sensazione è di una gestione lineare rispetto a prima. Per ottenere il massimo dalla superbike veneta, è doveroso lavorare sia meccanicamente che sull’elettronica predittiva per cucirsela addosso ed abbassare ulteriormente il tempo sul giro. Intendiamoci: potete ritirarla dal concessionario e metterla in pista ma… lavorandoci, diventa quella superbike che tutti conosciamo.

Aprilia RSV4 Factory, conclusioni

È una superbike fatta per chi ama la pista e quello è il suo regno. Disponibile solo nella tinta Shakedown Indigo, costa 27.100 € f.c. ma è pronta per ricevere i nuovi accessori della gamma ART, acronimo di Aprilia Racing Technology, una selezione di parti studiate per amplificare l’esperienza in circuito. La versione in prova monta parafango anteriore in carbonio con i suoi condotti per il raffreddamento delle pinze anteriori (299€ + 319€), parafango posteriore in carbonio (249€), Slip-on omologato SC Project (1.999€), TPMS (199€) e i tappi per gli specchi abbinati alla copertura fori targa (69€ + 59€) che garantiscono un look da pista totale! Per chi è? Per molti, ma non per tutti.

Dimensioni: lunghezza 2055 mm; larghezza 750 mm; interasse 1435 mm; altezza sella 840 mm;

Inclinazione cannotto di sterzo: 24,9°

Motore: 4 cilindri a V longitudinale di 65°raffreddato a liquido con distribuzione bialbero

Alesaggio e corsa: 81 x 53.32 mm

Cilindrata: 1099 cc

Potenza max: 220 cv a 13.000 giri/min

Coppia max: 127 Nm a 10.800 giri/min

Cambio: Elettronico AQS, estraibile a 6 rapporti

Frizione: multidisco a bagno d’olio con antisaltellamento meccanico

Peso: 204kg (90% carburante)

Sosp. anteriore: Forcella Öhlins NIX con trattamento TIN – Smart EC 2.0 steli Ø43mm

Sosp. posteriore: Mono Öhlins TTX con piggy-back e gestione elettronica Smart EC 2.0

Impianto frenante ant.: Pinze Brembo Hypure monoblocco su doppio disco flottante Ø330

Impianto frenante posti.: Disco Ø220 mm con pinza Brembo a 2 pistoncini

Pneumatici: 120/70-ZR17, 200/55-ZR17

Capacità serbatoio: 18 lt

Consumo: 6,9 litri/100km

Prezzo: da 27.050 € f.c.