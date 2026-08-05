AICMOTO nomina Raffaele Papalia Delegato Nazionale per la mobilità elettrica

AICMOTO, Associazione Italiana Concessionari Moto, rafforza il proprio impegno nel settore della mobilità elettrica con la nomina di Raffaele Papalia a Delegato Nazionale per lo Sviluppo della Mobilità Elettrica e l’Innovazione della Rete. L’annuncio, diffuso quest’oggi 5 agosto 2026, segna la nascita di una nuova area associativa dedicata ai concessionari di moto, scooter e quadricicli elettrici leggeri, con l’obiettivo di supportare la rete distributiva in una fase di profonda trasformazione del mercato all’insegna della transizione energetica.

La nuova struttura, fa sapere l’associazione, nasce per raccogliere le esigenze dei concessionari moto e tradurle in servizi concreti: formazione specialistica, strumenti operativi, analisi di mercato, convenzioni e occasioni di confronto con Case costruttrici, istituzioni e operatori del settore. Contestualmente, AICMOTO ha aperto la raccolta di adesioni alla nuova area associativa e di contributi da parte dei dealer, che potranno segnalare criticità, priorità e necessità operative.

Chi è Raffaele Papalia

A guidare all’interno di AICMOTO lo Sviluppo della Mobilità Elettrica e l’Innovazione della Rete è dunque Raffaele Papalia, giovane imprenditore specializzato nella mobilità elettrica e fondatore di due NIU Flagship Store a Milano. Un profilo che, secondo l’associazione, unisce esperienza commerciale e competenze tecniche maturate lungo l’intera filiera, dalla vendita all’assistenza fino alla gestione del ciclo di vita delle batterie.

Quattro ambiti d’azione per la nuova area associativa

L’attività della nuova area associativa si concentrerà su quattro ambiti principali. Il primo riguarda l’evoluzione dei processi gestionali, con particolare attenzione alle procedure di vendita e post-vendita dei veicoli elettrici. Il secondo è dedicato agli ecoincentivi, tema centrale per i concessionari, che richiede aggiornamenti costanti e procedure semplificate. Spazio anche allo sviluppo delle competenze commerciali, sempre più orientate a un approccio consulenziale, e alla formazione tecnica sulla gestione delle batterie, dalla sicurezza allo stoccaggio fino al fine vita.

Accanto a queste attività, AICMOTO avvierà un monitoraggio del mercato della mobilità elettrica, analizzando vendite, immatricolazioni, usato e distribuzione territoriale. Il primo passo sarà un questionario rivolto ai concessionari per fotografare lo stato della rete commerciale italiana e definire le priorità di intervento.

Le dichiarazioni

Commentando il nuovo incarico assunto, Raffaele Papalia ha affermato: “Vogliamo costruire questa area partendo dall’esperienza quotidiana dei concessionari. La mobilità elettrica richiede competenze nuove e un confronto continuo lungo tutta la filiera. Il nostro obiettivo sarà ascoltare la rete, individuare le priorità e contribuire a servizi realmente utili e applicabili”.

Una novità associativa diventata ormai una necessità strategica come sottolinea Attilio Pogliani, presidente di AICMOTO: “Con la nomina di Raffaele Papalia, AICMOTO sceglie di presidiare da subito un fronte destinato a diventare centrale per la nostra rete. L’elettrico non è più una nicchia sperimentale: è un mercato che porta con sé procedure, competenze e interlocutori nuovi, e i concessionari hanno bisogno di riferimenti chiari per affrontarlo. Abbiamo scelto una persona che questo mondo lo vive ogni giorno da imprenditore. È così che vogliamo lavorare: partendo dall’esperienza concreta di chi sta sul mercato, per costruire servizi realmente utili”.