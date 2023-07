Yamaha Teneré: il 24 settembre la festa il 40° anniversario

La Yamaha Tenerè è uno dei modelli più iconici del marchio dei Tre Diapason e quest’anno celebra 40 anni, dal debutto datato 1983. Un compleanno molto importante e da festeggiare, così la casa giapponese ha annunciato un evento dedicato: si terrà il prossimo 24 settembre a Bobbio, in provincia di Piacenza.

Ci sarà il World Rally

Una giornata dedicata a tutti gli appassionati di questo storico modello, con un invitato speciale: il Tenerè World Rally, ispirato alle moto che hanno conquistato sei vittorie nelle competizioni Dakar. Per la prima volta in Italia sarà possibile testarlo, così come tutti gli altri modelli Tenerè 700, su percorsi specifici in Val Trebbia.

I piloti meno esperti, che non vogliono sottrarsi al richiamo dell’avventura, potranno partecipare all’iniziativa Discovery: si tratta di un percorso speciale in off-road accompagnati da istruttori e tutor professionisti che, durante il tragitto, spiegheranno lo stile di guida più adeguato, i primi rudimenti tecnici e qualche suggerimento.

Una mostra sulla Tenerè

Inoltre, ci sarà anche una mostra sulla Tenerè. Questa speciale esposizione vedrà protagonisti sia modelli in produzione tra il 1983 e il 2010, sia le classiche motociclette che hanno partecipato alle Parigi-Dakar (XT600Z #79 del 1986, ZE 920T #81 del 1987, YZE 750T #80 del 1991), fino alla recentissima Tènèrè 700 World Raid.

Prezzo

Il costo previsto è di 30 euro, la durata è di una mezza giornata e include il pranzo e un welcome kit. Non mancheranno personaggi e ambassador che apprezzano e traducono con le loro avventure il Tènèrè Spirit, i partner di Yamaha, il Tènèrè Club e lo shop.