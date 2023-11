Yamaha: le novità di EICMA 2023 con Fabrizio Corsi [VIDEO LIVE]

Lo stand Yamaha è uno dei più ricchi ad EICMA 2023, aperto fino a domenica prossima a Rho Fiera Milano, con numerose novità e tante moto esposte. Facciamo un giro di questa esposizione, accompagnati da Fabrizio Corsi, product manager della sezione italiana del marchio del diapason.

La MT-09

Il tour parte dalla MT-09: “A 10 anni dal lancio della prima MT del 2013, si rifà completamente il look. Un design che mantiene lo spirito originale ‘Less is more’: essenziale, muscoloso e dinamico. L’altra cosa che salta subito all’occhio sono queste griglie che permettono di sentire il rumore dell’aspirazione e quindi avere un’esperienza amplificata dal punto di vista del suono”. C’è anche la versione SP, che si differenzia per “cruise control, Smart Key e quattro mappe completamente personalizzabili, che definiamo track”.

Dal presente al passato, con la famiglia Sport Heritage e la nuova XR 900 GP. “Condivide con la famiglia MT piattaforma inerziale, telaio e forcellone – spiega Corsi – ma che rifà il look alla parte storica di Yamaha. Quindi alle sue gare degli anni 80, dove possono venire in mente Lawson, Rainey, la colorazione molto particolare, ma al tempo stesso unisce storicità, unicità e l’iconico stile Yamaha in questa colorazione, con tutta la tecnologia moderna”.

Dalle sportive agli scooter

Ma ci sono anche tanti altri modelli esposti: “Le altre nostre moto della gamma: dalle super sportive al tutte le moto da competizione, per arrivare fino al mondo degli scooter”. A questo proposito, c’è il nuovo RayZR: “Uno scooter compatto, facile ed economico”. Per concludere con “una serie di bici elettriche da città, fino ad arrivare alle mountain bike. Quindi per coprire la mobilità a 360°”.