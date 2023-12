Yamaha Motoroid 2, la moto priva di manubrio che ti segue da sola [VIDEO]

In occasione del recente Japan Mobility Show svoltosi a Tokyo, Yamaha ha mostrato Motoroid 2, innovativo e futuristico prototipo di moto elettrica a guida autonoma priva di manubrio e di altri controlli standard.

La Yamaha Motoroid 2 è l’evoluzione del concept che la Casa giapponese ha presentato per la prima volta nel 2017. Solo che a differenza del suo predecessore, questa volta il prototipo di Yamaha è funzionante, come possiamo vedere nel video sopra di Supercar Blondie.

La moto autobilanciante è dotata di giroscopi e sistemi di intelligenza artificiale che gli permettono di comprendere l’ambiente circostante, di rimanere in posizione d’equilibrio e percorrere le strade, oltre a potersi muovere in autonomia anche senza che nessuno sia seduto sulla sella.

“Motoroid 2 è un veicolo per la mobilità personale in grado di riconoscere il suo proprietario, alzarsi dal cavalletto e muoversi insieme al pilota” ha spiegato Yamaha.

Il costruttore nipponico aggiunge che il veicolo “offre una sensazione da moto quando qualcuno è a bordo, mentre ha una presenza più simile a quella di un fedele amico su ruote quando segue il suo proprietario muovendosi insieme a lui”.

Non è chiaro se Yamaha abbia intenzione di rilasciare in futuro un modello di produzione di Motoroid 2, di certo il fatto che stia continuando da anni il suo sviluppo è un chiaro indizio del fatto che il costruttore giapponese sta lavorando per mettere a punto alcune tecnologie innovative con l’obiettivo di integrarle sulle moto di serie dei prossimi anni.