Yamaha NEO’s Delivery, il nuovo scooter elettrico per le consegne [FOTO]

Yamaha lancia sul mercato italiano NEO’s Delivery, la versione elettrica dello scooter NEO’s, commercializzato in Italia dal 2022, specificatamente progettata per soddisfare le esigenze della aziende che effettuano consegne in città.

Puntando sull’essere un mezzo pratico, in grado di accedere agevolmente ai centri urbani, che richiede bassa manutenzione e costi di gestione ridotti, il nuovo scooter NEO’s Delivery strizza l’occhio a chi ha fatto del servizio di consegne a domicilio un business.

Autonomia fino a 68 km

Combinano design contemperano e sistema di propulsione elettrica di ultima generazione, il nuovo scooter di Yamaha è dotato di due batterie al litio rimovibili che garantiscono un’autonomia, dichiarata dalla Casa, fino a 68 km e una lunga durata, e che si ricaricano durante la marcia o collegandole ad una normale presa di corrente domestica.

Caratterizzato da dimensioni compatte, il nuovo scooter elettrico di Yamaha può essere guidato con patente AM o superiore. Inoltre, grazie ai due cavalletti di cui dispone, uno centrale e uno laterale, permette al rider di fermare il mezzo senza fatica, agevolandolo nel lavoro di ogni giorno.

Dotazione completa, prezzo di 3.299 €

La facilità d’uso di NEO’s Delivery è sottolineata anche dalla presenza di diverse modalità di guida selezionabili, dal quadro strumenti LCD, dal sistema intelligente keyless e dalle funzioni di connettività dell’app MyRide con cui monitorarne lo stato di salute e di ricarica direttamente dallo smartphone. Lo scooter Yamaha NEO’s Delivery, disponibile nelle due colorazioni Milky White e Midnight Black, è ordinabile in concessionaria al prezzo di 3.299 €.